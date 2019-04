Brooklyn končnico odprl s prepričljivo zmago nad 76ersi

Dvorana Wells Fargo Center je na trenutke tudi z žvižgi "nagradila" domačo ekipo Philadelphia 76ers, ki je ob začetku bojev v končnici lige NBA razočarala svoje navijače s porazom proti Brooklyn Netsom. Ti so bili že v rednem delu trd oreh za 76erse, ki so se jim s prihodom Jimmyja Butlerjav tej sezoni apetiti še povečali, a zaenkrat nič ne kaže na kakšen večji rezultatski presežek, saj so bili Brooklynovi branilci D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddiein Caris LeVert s skupno 67 točkami spet nerešljive uganke za filadelfijsko ekipo.

Šesti nosilci vzhodne konference so v drugi četrtini ubežali že na 17 točk razlike in razen občutnega znižanja zaostanka Philadelphie v zaključku druge in na začetku zadnje tretjine večjih težav s potrditvijo zmage Mrežice niso imele. Njihova prednost se je sicer stopila na vsega dve točki, nato pa do zadnje četrtine spet narasla na enajst in Newyorčani so tekmo varno pripeljali do konca. Russell je bil prvi strelec Mrežic s 26 točkami, LeVert jih je zbral 23, Dinwiddie pa 18.

Z obrambo nad Joelom Embiidom se je izkazal center Ed Davis, ki se je lahko pohvalil tudi z dvojnim dvojčkom (12 točk in 16 skokov). Gostje so z razdalje metali 42,3-odstotno (11/26), skorajda nezgrešljivi pa so bili s črte prostih metov (24/26). Dvojni dvojček Butlerja (36 točk in 10 skokov) je bil veliko premalo za domače, ki bodo morali na drugi tekmi pred svojimi navijači hitro obrniti ploščo pred selitvijo v brooklynski Barclays Center.

TEKMA

Liga NBA, 1. krog končnice, prve tekme:

Philadelphia 76ers ‒ Brooklyn Nets 102:111 /0:1/

MVP

// -izid v zmagah