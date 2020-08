Milwaukee in LA Lakers v naslednji krog, Houston do prednosti proti Oklahomi

Milwaukee Bucksi so po porazu na prvi tekmi dobili naslednje štiri in si priigrali obračun z Miamijem v polfinalu vzhodne konference. Na peti tekmi so imeli Jeleni po polčasu nadzor nad dogajanjem na parketu, saj so ga dobili za 17 točk. Toda "domačini" iz Orlanda, kjer poteka nadaljevanje tekmovanja v ligi NBA po koronavirusnem premoru, so se v zadnji četrtini približali na vsega tri točke razlike (96:93). Vseeno najboljše moštvo rednega dela lige ni dovolilo preobrata in presenečenja. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je ob zmagi v vsega 28 minutah (imel je težave z osebnimi napakami) dosegel 28 točk ob 17 skokih, Khris Middleton je dodal 21 točk. Pri poražencih je bil znova najboljši strelec Črnogorec Nikola Vučević z 22 točkami.

Lakersi še čakajo svojega nasprotnika v konferenčnem polfinalu. Bližje temu so košarkarji ekipe Houston Rockets, ki so na peti tekmi zanesljivo ugnali moštvo Oklahoma City Thunder. Pri Raketah se je po težavah s stegensko mišico vrnil Russell Westbrook. Proti svoji nekdanji ekipi je zadel vsega tri od 13 metov iz igre in dosegel sedem točk. Vseeno so Teksašani zanesljivo slavili zmago s 114:80. Drugi polčas so dobili s 66:35 in so zdaj le še zmago oddaljeni od polfinalnega obračuna z Jezerniki. James Harden, še en nekdanji član ekipe iz Oklahome,je v 28 minutah na parketu zadel 11 od 15 metov iz igre in se ustavil pri 31 točkah, Robert Covingtonjih je dodal 22. Pri Oklahomi izrazito razpoloženih košarkarjev ni bilo, s klopi pa je 19 točk prispeval Dennis Schröder.

Dallas Mavericksi Luke Dončićabodo nocoj brez latvijskega asa Kristapsa Porzingisa skušali izsiliti odločilno sedmo tekmo proti Los Angeles Clippersom. Medtem je že znan razpored tekem v konferenčnem polfinalu vzhoda. Ob 19. uri bo na vrsti prva tekma med Toronto Raptorsi in Boston Celticsi, v noči na torek bo na sporedu prva tekma Dragićevega Miamija proti Milwaukeeju.

Izidi lige NBA, končnica, 1. krog:

- vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks* ‒ Orlando Magic 118:104 /4:1/

- zahodna konferenca:

Houston Rockets ‒ Oklahoma City Thunder 114:80 /3:2/

Los Angeles Lakers* ‒ Portland Trail Blazers 131:122 /4:1/

// - izid v zmagah

* - napredoval v naslednji krog