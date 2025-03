Dončić s klopi nemočno pospremil visok poraz soigralcev

LeBron James, Rui Hachimura in Luka Dončić

Poleg slovenskega zvezdnika so bili odsotni še LeBron James, Rui Hachimura, Austin Reaves, Dorian Finney-Smith, Jarred Vanderbilt in Maxi Kleber, kar je bilo na parketu več kot očitno. Lakersi na obračunu proti Bucksom niso povedli niti za sekundo, že po prvi četrtini pa so bili v dvomestnem zaostanku (19:34).

Druga četrtina tekme je pripadla domačinom, ki so se za nekaj trenutkov uspeli približati na enomestni zaostanek in na odmor odšli ob izidu 46:57, vse dvome o zmagovalcu pa so gostje razblinili v tretji četrtini, po kateri je rezultat na semaforju kazal 69:91. V zadnji četrtini, ko je bilo že vse odločeno, smo spremljali dvoboj rezervistov, tekma pa se je končala z rezultatom 89:118.