Oklahoma visoko prek Lakersov, Boston ponižal Netse s 149 točkami

V severnoameriški košarkarski ligi NBA moštvo Toronto Raptors po zmagi nad ekipo Orlando Magic s 109:99 nadaljuje niz zmag v "mehurčku" na Floridi. Medtem pa so Los Angeles Lakersi doživeli še drugi poraz na treh tekmah. Tokrat so morali priznati premoč moštvu Oklahoma City Thunder, ki je slavilo s 105:86. Proti najboljšemu moštvu zahodne konference se je z 21 točkami izkazal Chris Paul, 19 jih je dodal še Danilo Gallinari. Oklahoma je z izjemo izenačenja na 10:10 vodila vso tekmo, z dobro igro v obrambi pa je povsem omejila veliki dvojec Jezernikov: LeBron James (19 točk, 11 skokov) in Anthony Davis(9 točk) sta iz igre metala zgolj 33-odstotno (10:30), kar je njun najnižji izkupiček v letošnji sezoni. Vseeno Lakersi ostajajo na vrhu, saj so si že zagotovili mesto prvega nosilca v končnici, medtem ko Oklahoma še naprej zaseda šesto mesto.

Na četrtem po zmagi nad Memphis Grizzliesi s 124:115 ostaja ekipa Utah Jazz. Košarkarji Utaha so do zmage prišli na krilih razpoloženega Avstralca Joeja Inglesa(25 točk), ki je v zadnji četrtini zapečatil usodo grizlijev z dvema zaporednima trojkama za 116:105 in mirno končnico. Pri Memphisu je 23 točk dosegel Dillon Brooks, Jonas Valančiunasjih je dodal 21 ob 14 skokih. Do druge zaporedne zmage v "mehurčku" je prišel tudi Denver, ki je s 132:126 ugnal San Antonio Spurse. Za Nuggetse, za katere zaradi poškodbe še naprej ne igra Vlatko Čančar, je 30 točk dosegel Michael Porter Jr., 25 pa jih je prispeval še Nikola Jokić(11 podaj). Za San Antonio je 24 točk dosegel Rudy Gay, 23 pa Derrick White.

'Generalka' Dallasa proti Clippersom

V "mehurčku" neporaženi ostajajo košarkarji ekipe Toronto Raptors. Po zmagi nad moštvom Orlando Magic so se tako pridružili ekipama iz Indianapolisa in Phoenixa, ki sta v nadaljevanju sezone prav tako nanizali tri zmage. Za nov uspeh Toronta je poskrbel Fred VanVleet, ki je ob 21 točkah podelil še deset podaj, 15 točk pa je prispeval še Pascal Siakam. Za poražence sta 15 točk dosegla Terrence Rossin Evan Fournier.

V vzhodni konferenci sta vlogo favoritov upravičili moštvi Philadelphia 76ers in Boston Celtics. Slednji so visoko porazili Brooklyn Netse s 149:115, medtem ko so 76ersi slavili proti Washington Wizardsom s 107:98. Drevi bo na igrišče stopil Goran Dragić, ki bo z ekipo Miami Heat izzval najboljše moštvo lige, Milwaukee Bucks, medtem ko se bodo Dallas Mavericksi Luke Dončićav noči na petek pomeril z Los Angeles Clippersi, najverjetnejšim tekmecem tudi v prvem krogu končnice lige NBA.

