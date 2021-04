Prvaki po podaljšku prek Utaha, Memphis in San Antonio do velikih zmag

Dennis Schröderje ob zmagi Los Angeles Lakersov nad vodilno ekipo lige Utah Jazz dosegel 25 točk, tudi tiste, s katerimi je izsilil podaljšek. Tri sekunde pred koncem rednega dela je ob Royceu O'Nealu uspešno položil žogo skozi obroč za izenačenje na 110, izid pa se do zadnjega piska sirene ni več spreminjal. Utah je sicer zadnjo četrtino dobil z 28:16, nato pa so se branilci naslova, ki so tudi tokrat igrali močno oslabljeni, vendarle prebudili. Najnovejša okrepitev, Andre Drummond, je prispevala 27 točk, Kentavious Caldwell-Pope pa jih je dodal 25 za Lakerse, ki so po tem, ko so zapravili 14 točk prednosti na začetku zadnje četrtine, Utah v podaljšku nadigrali s 17:5.

"'Kliknilo' nam je v vseh pogledih in nismo dovolili, da bi nas težave vrgle iz tira. Kemija dosega želeno raven,"je bil zadovoljen Drummond, ki se je v Los Angeles pred nekaj tedni odmevno preselil iz vrst Cleveland Cavaliersov. Utah je sicer v Kaliforniji igral brez Donovana Mitchella, Mika Conleyja in Rudyja Goberta. Informacije glede nedavne poškodbe Mitchella, ki si je težje zvil gleženj, so sicer vzpodbudne, saj naj bi ameriški reprezentant počival zgolj kakšen teden.

Pri Utahu se je najbolj izkazal Jordan Clarkson(27), ki je seveda nastopil proti nekdanjim delodajalcem, Ersan Ilyasovapa je dosegel rekord sezone (20 točk), a v podaljšku dobil izključujočo osebno napako. Joe Inglesje 20 točkam dodal izenačeni rekord kariere v podajah (14). Po dveh zaporednih zmagah poraza ni uspel z 19 točkami preprečiti niti Bojan Bogdanović. Tekmo sta si z roba igrišča "v civilu" ogledala tudi poškodovana zvezdnika Jezernikov LeBron James in Anthony Davis, sta pa se v ekipo po nekaj težavah poleg Drummonda in Schröderja vrnila tudi Markieff Morris in Kyle Kuzma.

Strelski obračun Jaysona Tatuma in Stephena Curryja je v Bostonu sicer dobil Curry, a zmage so se veselili Kelti. Curry je z 11 zadetimi meti za tri točke postavil nov rekord lige NBA za niz petih tekem, v katerih je zadel neverjetnih 44 trojk: