Dvojec Dragić-Butler potopil 76erse, Porzingis 'nadomeščal' Dončića

Košarkarji ekipe Miami Heat z razpoloženim Goranom Dragićem na čelu so na četrtem mestu na lestvici vzhodne konference povečali prednost pred šestouvrščenimi Philadelphia 76ersi s prepričljivo zmago, ki v domači dvorani American Airlines Arena nikoli ni bila pod resnim vprašajem. Dragić, ki je tudi tokrat vstopil s klopi, je v 26 minutah dosegel 24 točk in jim dodal še šest podaj, tri skoke in ukradeno žogo. Nesporni junak dvoboja je bil sicer nekdanji član 76ersov Jimmy Butler , ki je starim znancem nasul 38 točk in postavil osebni rekord sezone.

Philadelphia, ki ima kot Miami skoraj brezhiben izkupiček na domačem parketu (22-2), ostaja v hudih škripcih, ko gre za gostovanja, kjer je zdaj izgubila že desetič na zadnjih 12 tekmah. Joel Embiid je sicer z dvojnim dvojčkom (29 točk in 12 skokov držal korak z Butlerjem in Dragićem, a je bilo to premalo za njegovo moštvo, ki ga z metom izza črte ni uspel "dvigniti" niti Mike Scott (17 točk z metom 5/7 z razdalje v 18 minutah). Ben Simmons se je ustavil pri skromnih 16 točkah, manj skromen pa je bil Butler (met iz igre 14/20, prosti meti 8/8), ki je bil del izjemno zanesljivega napada. Miami je v 48 minutah izgubil le tri žoge in izboljšal rekord franšize za tekme rednega dela sezone, ki ga je do sedaj držala tekma z lokalnim tekmecem Orlandom iz 24. januarja 2009, ko so člani Vročice izgubili štiri žoge.

Sosedski dvoboj s Sabonisom v Indianapolisu dobil Porzingis

Podobno kot Miami so tudi Dallas Mavericksi na tretji tekmi brez odsotnega Luka Dončića stopili na plin v drugem polčasu in slavili lepo zmago v gosteh nad Indiana Pacersi (112:103). Ljubitelji košarke ob Baltskem morju so prišli na svoj račun, saj sta se spopadla domačin iz Litve Domantas Sabonisin gostujoči Latvijec Kristaps Porzingis, ki sta bila prvi violini svojih ekip, a je krajši konec ob zadnjem pisku sirene potegnil Sabonis. Porzingis se je izkazal z dvojnim dvojčkom (38 točk in 12 skokov), za tri je metal 6/13 in izkoristil vseh 12 prostih metov. Tim Hardaway Jr. je za Teksašane prispeval 25 točk, medtem ko je bil Sabonis s točko več prvi strelec (met 9/12), skakalec (12) in podajalec (9) pri Pacersih.

PACMAV

Povratnik po poškodbi Victor Oladipo je z zadetim metom za tri točke ob koncu tretje četrtine znižal izid na 77:82 v korist gostov, dobrih pet minut pred koncem tekme pa je Sabonis s košem in zadetim prostim metom približal gostitelje na 93:96. Toda Dallas je zdržal, Porzingis je zadel tudi dva pomembna prosta meta in 32 sekund pred iztekom dvoboja je bilo na semaforju neulovljivih 103:110.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Indiana Pacers ‒ Dallas Mavericks 103:112

(Luka Dončić ni igral za Dallas.)

STATS

Miami Heat ‒ Philadelphia 76ers 137:106

(Goran Dragić 24 točk, 6 podaj, 3 skoki in 1 ukradena žoga v 26 minutah za Miami.)

STATS

Charlotte Hornets ‒ Orlando Magic 100:112

Cleveland Cavaliers ‒ New York Knicks 134:139 (podaljšek)

Washington Wizards ‒ Golden State Warriors 117:125

Atlanta Hawks ‒ Boston Celtics 115:123

Brooklyn Nets ‒ Phoenix Suns 119:97

Memphis Grizzlies ‒ Detroit Pistons 96:82