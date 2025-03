Lakersi kljub osmim trojkam Dončića prejeli bolečo lekcijo

Glavni trener Los Angeles Lakersov JJ Redick je na tekmi proti Chicago Bullsom ponovno lahko računal na vse zvezdnike moštva, večina slednjih pa je tokrat razočarala domače navijače. Kljub odlični predstavi Luke Dončića, ki je zadel osem trojk in tekmo sklenil s 34 točkami, so jezerniki izgubili s 115:146.

Luka Dončić in Thierry Henry sta si pred tekmo izmenjala dresa in nekaj besed. FOTO: AP icon-expand

Luka Dončić je v uvodnih minutah obračuna v glavnem razigraval svoje soigralce ter v statistiko hitro vknjižil tri asistence. Gostje so z delnim izidom 0:7 povedli, slovenski zvezdnik pa je imel na to odličen odgovor ter s tremi zaporednimi trojkami obrnil izid v prid Lakersov. Po koncu prve četrtine, v kateri je Dončić zbral kar 16 točk, so imeli Bullsi točko prednosti (31:32). Nadaljevanje obračuna je potekalo po željah gostov, ki so po slabi polovici druge četrtine prišli do dvomestne prednosti (39:49). A Dončić in Austin Reaves se s tem nista sprijaznila. Omenjena sta do konca prvega polčasa, v katerem je Dončić iz desetih poizkusov zadel sedem trojk, Lakerse približala na vsega tri točke zaostanka (62:65).

Biki iz Chicaga so še naprej nadzorovali potek dvoboja, blestel je predvsem Coby White, ki je iz igre metal z več kot 80-odstotno uspešnostjo. Po polovici tretje četrtine so gostje vodili za 15 točk (76:91), do lahkih košev pa prihajali predvsem iz protinapadov. Trener jezernikov JJ Redick je Dončiću namenil nekaj minut odmora, po koncu tretje četrtine, v kateri so Bullsi dosegli kar 39 točk, pa je na semaforju kazalo 89:104. Po minuti igre v zadnji četrtini se je pod dve trojki podpisal Gabe Vincent, domačini pa zaradi slabe obrambne predstave preprosto niso uspeli zmanjšati zaostanka. Lakersi so si v nadaljevanju privoščili nekaj začetniških napak, Bullsi pa so vsako izmed njih z veseljem kaznovali in slabih sedem minut pred koncem tekme povedli za 23 točk (103:126). Že tako neulovljivo prednost so biki do zadnjega zvoka sirene le še višali in sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah vknjižili z rezultatom 115:146.

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls FOTO: AP icon-expand

Dončić je tekmo končal s 34 točkami (trojke 8/13), osmimi skoki in šestimi podajami, Reaves je dodal 25 točk, LeBron James pa 17. Na drugi strani je White vknjižil 36 točk, Matas Buzelis jih je dodal 31, Josh Giddey pa je obračun sklenil s trojnim dvojčkom (15 točk, 10 skokov, 17 asistenc). Lakersi so s to tekmo zaključili niz petih domačih obračunov, na katerih so trikrat zmagali in dvakrat izgubili. Na delu bodo ponovno v noči na torek, ko bodo gostovali pri Orlando Magicu.