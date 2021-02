Miami v ponovitvi finala boljši od oslabljenih Lakersov

Zvin levega gležnja je preprečil že osmo zaporedno tekmo Goranu Dragiću, čigar soigralci pa so se v prvi ponovitvi lanskoletnega finala lige NBA uspešno kosali z branilci naslova Los Angeles Lakersi. Tudi tokrat brez Dragića, ki se je seveda poškodoval na prvi tekmi z Lakersi v lanskem finalu, v vrstah Vročice pa so se tokrat v Los Angelesu izkazali Kendrick Nunn s 27, Jimmy Butlers 24 in Bam Adebayos 16 točkami. Adebayo je k zmagi dodal še deset skokov za dvojnega dvojčka, Butler pa osem skokov.

Miamiju se je v napadu ustavilo v najbolj nepravem trenutku, v zadnji četrtini so Floridčani dosegli vsega 15 točk, a na njihovo srečo so tekmeci zmogli le dve več. Trepetali so sicer do konca, saj je Alex Carusozgrešil z metom ob zvoku sirene.

Nastajanje kemije

"Lahko vidite, da se gradi kemija," je bil zadovoljen Nunn, ki je zadel pet metov za tri točke. "Skupaj smo teden in pol, tako pa bolje začutimo drug drugega. Zdaj se pomikamo v pravo smer. Nekaj smo jih na začetku izgubili, a zdaj si začenjamo ponujati vse možnosti v zaključkih tekem,"je dodal Nunn, čigar tabor vse od začetka sezone pestijo številne težave s poškodbami in okužbami.

To je bila za Miami druga zaporedna zmaga po treh zaporednih "ničlah" na gostujoči turneji, na kateri bodo odigrali še dve tekmi. Aktualni prvaki vzhodne konference (13-17) so pod 50-odstotno uspešnostjo vse od 12. januarja, a opazno je, da postajajo vedno samozavestnejši. LeBron Jamesje zmogel le 19 točk, a jim dodal tudi devet podaj in skokov. Branilci naslova so izgubili drugo zaporedno tekmo brez članov začetne postave Anthonyja Davisa in Dennisa Schröderja.

James si je po neposrečenem izvajanju avta igralcev Miamija priboril žogo 8,4 sekunde pred koncem in za morda odločilni met zaposlil Carusa, ki pa je po 20 minutah brez točke tudi v odločilnem trenutku zgrešil. Kyle Kuzma je s štirimi meti za tri dosegel skupno 23 točk, Montrezl Harrellpa je 18 točkam dodal deset skokov.