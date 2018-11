Dončić blizu drugemu dvojnemu dvojčku, Dallas doma 5/5

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil z 21 točkami in devetimi skoki zelo blizu že drugemu dvojnemu dvojčku v ligi NBA, skupaj s Harrisonom Barnesom in Devinom Harrisom pa je bil ključni mož domače zmage Dallas Mavericksov nad Brooklyn Netsi (119:113). LeBrona Jamesa v Clevelandu so pričakale ovacije, LA Lakersi pa so premagali Konjenike s 109:105.

Dončić (desno) in DeAndre Jordan na tekmi v Dallasu FOTO: AP Primerjave z Draženom Petrovićemže nekaj časa spremljajo Luka Dončića, v sredo zvečer pa se je 19-letni ljubljanski košarkarski biser v vrstah ekipe Dallas Mavericks spopadel z moštvom, v katerem je legendarni Šibeničan pustil največji pečat. Precejšen pečat je na obračunu v domači dvorani American Airlines Arena pustil tudi Dončić, ki je bil z 21 točkami drugi strelec Mavsov, že na drugi zaporedni tekmi pa bi skorajda vknjižil dvojni dvojček. Za to mu je zmanjkal en skok (dodal je še štiri podaje), s soigralci pa se je veselil že pete zaporedne domače zmage. Najlepše poteze Luka Dončića na tekmi z Brooklyn Netsi: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tekmo je v korist Teksašanov pomagal odločiti tudi Harrison Barnes, ki se je z 28 točkami podpisal pod osebni dosežek sezone, v zadnji četrtini pa je blestel tudi Devin Harris. Izid je bil v zaključku tekme izenačen, Harris pa je nanizal osem točk in ukradel še dve od svojih štirih žog na obračunu, na katerem je sicer prispeval 18 točk. "Absolutno je bil povsem izčrpan, ko je prišel ven (iz igre)," je po tekmi o nesojenem junaku večera povedal Rick Carlisle. "Morda bi ga lahko v zadnji četrtini spet poslali v igro, a čutil sem, da bi bilo najbolje, če bi se temu izognili,"je o precej zgodnji zamenjavi igralca, ki je odigral šesto tekmo po kar desetih tekmah premora zaradi poškodbe mišice, še povedal Carlisle. Končnica tekme v Clevelandu, kjer je z LA Lakersi prvič gostoval domačin LeBron James: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Več sledi!