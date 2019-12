Dragić in Dončić glavna akterja pri zmagah Miamija ter Dallasa

V Brooklynu smo spremljali sila izenačeno košarkarsko predstavo, v kateri si nobena izmed ekip ni uspela pripraviti večje prednosti. Miami je največ vodil za šest, Netsi, pri katerih je manjkal Kyrie Irving, pa za osem. Minuto in 45 sekund pred koncem srečanja so domači še vodili za sedem (106:99), nato pa jim ni uspelo več priti do točk. Goran Dragićin soigralci so jih v tem času dosegli deset, kar je bilo dovolj za štirinajsto zmago sezone.

Dragić je prispeval 24 točk, šest asistenc in dva skoka. Od 18 metov je bil uspešen devetkrat, od tega je zadel tri od šestih poskusov za tri točke. Skupaj s soigralci 33-letni organizator igre uživa v odličnem uvodu v sezono. Z razmerjem 14:5 (zmage in porazi, op. a.) so trenutno tretji na vzhodu in peti v celotni ligi NBA.