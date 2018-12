'Big Easy' z Davisom ne bo lahka preizkušnja za Dončića in Mavse

Predstave Dallas Mavericksov in Luka Dončićaso še dodatno začinile že tako razburljivo dogajanje v novi sezoni lige NBA, ki je za 19-letnega zvezdnika iz Ljubljane prva na drugi strani velike luže. Zahodna konferenca, ki je že tradicionalno "močnejša" od vzhodne, je sploh povsem nepredvidljiva. Velike težave branilcev naslova Golden State Warriorsov in njihovih (papirnatih) največjih izzivalcev Houston Rocketsov pridno izkoriščajo ekipe, ki jim pred sezono poznavalci niso namenjali vidnejših vlog. Med njimi je tudi Dončićev Dallas, ki se je po neprepričljivem začetku znašel na mestih, ki prinašajo igranje v končnici.

PREDTEKMO

Dončić in soigralci v noči s srede na četrtek gostujejo v New Orleansu, legendarnemu Big Easyju, kjer jih pričakuje največji louisianski zvezdnik Anthony Davis. Četrti strelec lige bo brez dvoma dodobra preizkusil v zadnjem času granitno obrambo Mavsov, saj povprečno dosega 28 točk in jim dodaja po 13 skokov, 4,8 podaje in 2,7 blokade na tekmo. Pelikanom v tej sezoni še ni steklo in so pod 50-odstotnim pragom uspešnosti, zato bodo podobno kot gostje iz Teksasa, ki v gosteh ne blestijo, še posebej motivirani.

Velik faktor bo najverjetneje tudi utrujenost v Dallasovih vrstah, člani začetne peterke z zadnje tekme proti Portlandu (111:102) so namreč vsi odigrali več kot 30 minut in za zmago garali do konca tekme. Praktično takoj po tekmi je bila ekipa že na letalu za New Orleans, kjer je pristala okoli 1. oziroma 2. ure zjutraj. Bodo Mavericksi nared za težko preizkušnjo, ki bo po lokalnem času na sporedu ob 19. uri?

Izid tekme rednega dela sezone lige NBA:

TEKMA

HEATMAP