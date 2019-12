Dallas brez Dončića šokiral vodilni Milwaukee, Memphis ohladil Vročico

Konec je niza 18 tekem brez poraza Milwaukee Bucksov , ki so skupaj z Los Angeles Lakersi do večerne tekme z Dallas Mavericksi po zaslugi najboljšega izkupička zmag in porazov držali prvo mesto v ligi NBA. V Milwaukee so tokrat prišli Mavericksi brez poškodovanega Luka Dončića , a sta slovenskega superzvezdnika odlično nadomestila Seth Curry in Kristaps Porzingis , ki sta oba dosegla 26 točk (vsak je bil po štirikrat uspešen z metom za tri) in Žrebičkom pomagala zdržati za pomembno zmago nad ekipo najkoristnejšega igralca (MVP) minule sezone Giannisa Antetokounmpa .

Antetokounmpo, ki je zaenkrat na lestvici MVP poleg Dončića eden glavnih kandidatov tudi za nagrado v tej sezoni, je sicer zbral kar 48 točk in 14 skokov, a ob izostanku pomoči soigralcev ni uspel preprečiti prvega poraza po obračunu z ekipo Utah Jazz v Salt Lake Cityju davnega 8. novembra. To je bil najdaljši zmagoviti niz Jelenov po rekordnem iz šampionske sezone 1970/71, ko je ekipa z velikanoma košarke Kareemom Abdulom-Jabbarjem in Oscarjem Robertsonomslavila 20-krat v nizu. Bucksi so na začetku druge četrtine zaostajali že s 14 točkami, nato pa se z nizom 11:4 povsem približali do polčasa. Kar 21 točk je do tedaj dosegel Antetokounmpo, seštevek metov ostalih soigralcev pa je bil iz igre poraznih 14/41.

Carlisle: Dončić se dobro odziva na terapije

Ko je Antetokounmpo sredi tretje četrtine odšel na klop, je bil izid sicer le 67:69, a je Grk do tedaj dosegel vseh 11 točk svoje ekipe v tej četrtini, v kateri si je Dallas nato nabral lepo prednost kljub temu, da se je aktualni MVP lige po nekaj minutah vrnil na parket (69:80). Večji del zadnje četrtine so gostje zanesljivo vodili, toda v zadnje pol minute bi jim tekma kmalu ušla izpod nadzora, ko je Tim Hardaway Jr. zadel le svoj drugi prosti met in je bil na semaforju 7,6 sekunde pred koncem izid 114:119.

Antetokounmpo je nato ob osebni napaki zadel s polaganjem, a zapravil prosti met, Sterlinga Browna, ki je zgrabil skok, pa je nato blokiral Porzingis in tekma je bila odločena. Medtem, ko so Žrebički pogrešali Dončića, Bucksi morda še bolj krvavo potrebujejo poškodovanega organizatorja igre Erica Bledsoeja. Domači so na začetku zadnje četrtine zaostajali s 76:86 in se do zadnjih 23 sekund niso približali na manj kot sedem točk. Kyle Korver se je pri Jelenih izkazal z dosežkom sezone (17 točk) in odličnim metom za tri točke (5/7).

"Dobro se odziva na terapije. Ni več na berglah in nima več zaščitnega škornja,"je z zadnjimi informacijami o stanju Dončićeve poškodbe po tekmi postregel trener Dallasa Rick Carlisle. "Dobro napreduje. Ne bo igral v sredo. Če bo kakšna novost, bo to v sredo zvečer," je o 20-letniku, tretjemu strelcu te sezone s povprečjem 29,3 točke na tekmo, ki ni odpotoval z ekipo v Milwaukee, še povedal Carlisle.

MILDAL

Miami po slavju v Dallasu 'padel' v Memphisu

Novinec Ja Morant je bil z dvojnim dvojčkom (20 točk in 10 podaj) prva violina Memphis Grizzliesov, ki so pred domačimi navijači ustavili eno najboljših ekip aktualne sezone Miami Heat po petih zaporednih porazih na medsebojnih tekmah (118:111). Vročica, ki je brez Gorana Dragićadobila štiri od zadnjih petih tekem, tudi nedavno gostovanje pri Dončićevem Dallasu, je lahko spet računala na razpoloženegaJimmyja Butlerja, ta je dosegel 25 točk in podelil še osem podaj, Tyler Herro pa je prispeval 22 točk, a je bil učinek omenjenih košarkarjev premalo za kaj več kot tesen poraz. Tudi Jonas Valančiunas je pri Grizlijih namreč prišel do dvojnega dvojčka (21 točk in 10 skokov), pogosto pa sta zadevala tudi De'Anthony Melton (16 točk) in Jaren Jackson Jr. (15) za četrto zmago na zadnjih petih obračunih. Memphis, ki je lahko spet računal na Jaeja Crowderja, je do polčasa gostom nasul kar 73 točk, kar je rekord sezone za Grizlije in peti dosežek v zgodovini kluba.

MEMMIA

Miami je Memphis sicer uspel premagati s 120:101 na uvodni tekmi nove sezone, ko je na Floridi uprizoril preobrat za prvo od številnih zmag na domačem parketu, ki so sledile. Tokrat so bile vloge obrnjene: po tem, ko so Grizzliesi vodili za 11, je Butler, ki je v prvem polčasu proti košu poslal le tri mete, s sedmimi zaporednimi točkami poskrbel za delni izid 7:0 in v zadnji četrtini skupaj z Derrickom Jonesom Jr. popeljal Vročico v vodstvo. A Memphis je nanizal kar enajst točk in s polaganjem Moranta 2:31 pred koncem vodil za težko ulovljivih osem točk (115:107). Jones Jr. se je sicer ustavil pri 15 točkah za Miami, Bam Adebayopa je skušal do zmage pomagati s že šestim zaporednim dvojnim dvojčkom (14 točk in 13 skokov). Skupno jih je v sezoni zdaj zbral že 17.

Vrhunci tekme Memphis Grizzlies‒Miami Heat: