Dallasu skalp prvakov, Miami brez Dragića ostal brezhiben doma

Luka Dončić je s 26 točkami in 15 skoki ter rekordno uspešnim izvajanjem prostih metov pomagal svojim Dallas Mavericksom do zmage, ki je po nekaj razočaranjih spet povečala apetite v lovu na končnico. V Teksasu so namreč padli branilci naslova Toronto Raptorsi, ki so sicer v Dončićevo mesto prišli močno oslabljeni, v zadnji četrtini pa tako kot praktično vso tekmo niso uspeli ustaviti razigranega Ljubljančana, ki jim je samo v odločilni četrtini nasul devet točk ter izkoristil vseh sedem prostih metov (postavil je nov rekord kariere s 15 zadetimi poskusi od skupno 19).

Delon Wright je tekmo sklenil s 15 točkami in pet sekund pred koncem tretje četrtine zadel s "fadeawayem", po zaslugi katerega so Mavsi minimalno vodili pred zadnjimi 12 minutami (78:77). Tudi v zadnji četrtini je Wright prispeval svoj delež s šestimi točkami, medtem ko je Kristaps Porzingis po dveh razočaranjih proti nekdanjim delodajalcem New York Knicksom pristavil 20 točk in izenačil rekord kariere s 15 skoki. Seth Curry je dosegel 15, Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber pa še vsak po deset točk. Pri Torontu je bil Norman Powell najbolj razpoložen v sezoni (26 točk), a tudi njegovih 13 v zadnji četrtini Kanadčanom ni pomagalo do zmage. Fred VanVleet je dodal 25 točk, Pascal Siakamz metom 10/24 pa skromnih 15.

Mavericksi so spet slabo začeli in zaostali s 3:10, nato pa z nizom 15:0 povedli z 18:10. Kleber je dosegel prvih pet točk, Finney-Smith pa je izvrstnih nekaj minut za Teksašane sklenil s polaganjem okoli tri minute in pol kasneje. Dallas je vodil tudi že z 32:22 po prvi četrtini (14 točk Dončića). Gostje so se nato razigrali v drugi četrtini in s kar 61-odstotnim metom (14/23) četrtino dobili z 38:21 ter na polčas odšli s sedmimi točkami naskoka (60:53). Tretja četrtina je pripadla Porzingisu, Latvijec je dosegel skoraj polovico (9) vseh svojih točk, vse skupaj se je začelo z metom za tri točke in nizom 10:2, s katerim je Dallas prišel do vodstva s 63:62, nato pa sta v zadnji četrtini zmago uspela ubraniti Dončić in Wright.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Miami Heat ‒ New Orleans Pelicans 109:94

(Goran Dragić ni igral za Miami.)

Dallas Mavericks ‒ Toronto Raptors 110:102

(Luka Dončić 26 točk, 15 skokov, 7 podaj, 2 ukradeni in 7 izgubljenih žog v 36 minutah za Dallas.)

