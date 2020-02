Miami v prostem padu: tokrat ni pomagala niti domača dvorana

Miami je februarja zabeležil precej zaskrbljujoč padec forme in ni presenečenje, da je edini zmagi v omenjenem nizu devetih tekem dosegel pred domačimi navijači. A zdaj je "zaškripalo" tudi v AmericanAirlines Areni, kjer je v sredo zvečer v izenačenem dvoboju rajala zasedba Minnesota Timberwolves. Ekipa Gorana Dragića je bila tudi tokrat dolgo časa v boljšem položaju, a kot v zadnjih tednih prednosti ni uspela pretopiti v končno zmago. Dragić je v 26 minutah na parketu prispeval 16 točk in še po štiri skoke ter podaje.

Obračun je odločilo polaganje Jordana McLaughlina nekaj manj kot devet sekund pred koncem, medtem ko je novi član Timberwolvesov D’Angelo Russell na tekmi dosegel največ, 27 točk. Gostje so v Miamiju zaostajali za 12 točk, ko je bilo na semaforju do konca še 3:59 minute. Grozil jim je že 19. poraz na zadnjih 20 tekmah, a so z nizom 20:5 obrnili srečanje na glavo in se veselili nepričakovane zmage. Vročica se z enakim številom zmag (36) in s porazom manj od Philadelphie 76ersov še oklepa četrtega mesta v vzhodni konferenci, medtem ko je Minnesota s 17 zmagami in 40 porazi že dlje časa odpisana na predzadnjem mestu Zahoda.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Miami Heat ‒ Minnesota Timberwolves 126:129

(Goran Dragić 16 točk, 4 skoki, 4 podaje, 1 ukradena in 3 izgubljene žoge v 26 minutah za Miami.)

San Antonio Spurs ‒ Dallas Mavericks 103:109

(Luka Dončić 26 točk, 10 skokov, 14 podaj in 7 izgubljenih žog v 37 minutah za Dallas.)

Charlotte Hornets ‒ New York Knicks 107:101

Cleveland Cavaliers ‒ Philadelphia 76ers 108:94

Washington Wizards ‒ Brooklyn Nets 110:106

Atlanta Hawks ‒ Orlando Magic 120:130

Houston Rockets ‒ Memphis Grizzlies 140:112

Phoenix Suns ‒ Los Angeles Clippers 92:102

Utah Jazz ‒ Boston Celtics -:-*