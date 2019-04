Nowitzki morda zadnjič v Dallasu, Dragić na robu prepada

Kaj lahko bi bila tekma s Sonci zadnja za Nowitzkega pred domačimi navijači, a Nemec svoje upokojitve uradno še ni naznanil. Phoenix je bil v tej sezoni sicer "strup" za Mavse, Devin Booker in T. J. Warren sta bila neustavljiva na dveh od treh obračunov, tretjega, ko Booker ni igral, pa so dobili Teksašani ‒ s 30 točkami je bil prvi posameznik tekme Dončić.

Miami že praktično odpisan

Njegovo zdravstveno stanje v zadnjih tednih skrbi vodilne v klubu, trener Rick Carlisle mu je namenil tudi nekaj počitka in ni še jasno, če bo do konca sezone sploh še stopil na parket. Mavericksi bodo sezono sklenili na gostovanju pri teksaških rivalih San Antonio Spursih, ki lovijo vsako zmago v boju za čim boljšo uvrstitev pred začetkom končnice, tega pa ne moremo reči za Dallas, ki mu zaradi prihajajočega nabora tako kot Soncem bolj "dišijo" porazi kot slavja.

Po izračunih ameriške medijske hiše ESPNima ekipa Miami Heat z GoranomDragićemle 1,3 odstotka možnosti, da si zagotovi napredovanje v končnico. Floridčani so v najslabšem trenutku sezone prvič nanizali štiri poraze in izpadli z mest, ki vodijo v izločilne boje. Miami mora na zadnjih tekmah premagati Philadelphio 76erse (doma) in Brooklyn Netse (v gosteh), ekipi, ki sta si končnico že zagotovili. A to ne bo dovolj, saj morajo izgubljati njihovi tekmeci za osmo mesto Detroit Pistonsi in Charlotte Hornetsi. Lahko Dragiću in soigralcem uspe eno največjih presenečenj zadnjih sezon?

