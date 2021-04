Miami klonil v Minneapolisu, Čančar izkoristil svoje minute

Pri Houston Rocketsih je gostoval Denver Vlatka Čančarja in zmagal s 128:99. Čančar je k zmagi Nuggetsov prispeval štiri točke in dva skoka, z 29 točkami pa se je najbolj izkazal njegov soigralec Nikola Jokić. Zmaga nad Raketami nikoli ni bila vprašljiva, 21 točk je h gostujočemu uspehu dodal še Michael Porter Jr. Srbski center je prevladoval pod košem in zadel kar deset od skupno 12 metov ter prispeval še 16 skokov. Le tri podaje so Vojvodincu zmanjkale do 16. trojnega dvojčka v sezoni, ki bi bil tudi drugi na zadnjih dveh tekmah. Vse to in še več ob podatku, da je odigral le 27 minut in v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket.

"MVP (najkoristnejši igralec sezone, op. a.) je zato, ker ni izpustil nobene tekme, svojo ekipo ‒ imeli smo kar nekaj poškodb ‒ pa je obdržal na četretem mestu v zelo konkurenčni in talentirani zahodni konferenci," s pohvalami na njegov račun ni skoparil trener Michael Malone. "Ko pa govorite o njegovi statistiki in učinkovitosti, so to zgodovinske številke. Srečo imamo, da je z nami, tega pa se vsi zavedamo," je dodal in razkril še zanimivo podrobnost, zaradi katere Srba še bolj ceni.

'Kdo to počne?'

"Ne skrbi ga vsa ta pozornost in ego ter vse te ostale reči. Res se zabavam, ko vidim fante na Twitterju, ki fotografirajo same sebe in to objavljajo. Kdo to počne? Nikoli nisem videl, da bi Nikola enkrat samkrat fotografiral samega sebe in to objavil, to mi je pri njemu všeč, poleg tega, da je izvrsten, izvrsten igralec,"je še povedal Malone.

Porter je za tri točke metal 4/7, s klopi pa je JaMychal Green dosegel 13 točk, Paul Millsap pa je 11 točkam dodal 10 skokov za svoj drugi dvojni dvojček v sezoni. Will Bartonse je ustavil pri 12 točkah. Z razdalje je Denver sicer metal zgolj skromnih 9/31, a prek Jokića in ostalih postavnih košarkarjev dominiral pod košem (skok 54:35 v korist gostov). Ob polčas je bila razlika okroglih 20 točk (49:69), do konca tekme pa je narasla do 29 točk. To je bila že deseta zmaga na zadnjih 12 tekmah za Nuggetse, šest od teh je bilo dvomestnih. V Houstonu je moštvo iz Kolorada sicer izgubilo zadnjih osem gostovanj.

Ekipa Gorana Dragića, Miami Heat, je z Minnesoto izgubila s 111:119. Ljubljančan je dosegel 15 točk in tri podaje, s 30 točkami je bil pri Miamiju najbolj učinkovit Jimmy Butler. To je bil tretji zaporedni poraz Miamija, vse so košarkarji Vročice, ki se je lani prebila vse do velikega finala lige NBA, zabeležili v gosteh.

Dvoboj večera je bil na sporedu v Philadelphii, kjer so se z domačimi 76ersi spopadli Los Angeles Clippersi ‒ dvoboj Joela Embiida in Paula Georgea je bil paša za oči: