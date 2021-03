Miami s 'hladnim' Dragićem v prvi peterki prekinil črno serijo

Ekipa Miami Heat se je po šestih zaporednih porazih razveselila zmage in New York Knickse premagala z 98:88. Goran Dragić , ki je tokrat tekmo začel v začetni peterki, je v 24 minutah zbral štiri točke, pet skokov in dve podaji. Najbolj se je izkazal Jimmy Butler s 27 točkami. Dragić še četrtič na svojih zadnjih petih tekmah ni presegel meje desetih točk, potem ko je zaradi težav s hrbtom zaigral prvič po obračunu z Indiana Pacersi (20. marec). Ljubljanski zvezdnik še išče pravo formo, potem ko je blestel ob lanskem pohodu Vročice do velikega finala.

"Dobro se je počutil. Uspelo mu je skozi ves trening. V nedeljo smo vadili in uspelo mu je prestati jutranje ogrevanje. Pripravljen je,"je o Dragiću, ki se je vrnil po štirih tekmah premora, povedal trener Erik Spoelstra. Poleg Butlerjevih 27 točk velja omeniti tudi prispevek Bama Adebaya, Duncana Robinsona(oba 20 točk) in Tylerja Herra (18) za 23. zmago Miamija v sezoni ob 24 porazih.

Robinson: Mučili smo se

"Izvrsten občutek je zmagati kadarkoli, ko izgubiš nekaj tekem v nizu, kaj šele šest,"je priznal Robinson. "Mučili smo se, zato je res lepo samo priti do te ene (zmage, op. a.),"je dodal. Pri Kratkohlačnikih je 22 točk dosegel Julius Randle, Derrick Rosese je ustavil pri 16, Immanuel Quickleypa pri 12 točkah, oba s klopi. Knicksi so bili v nizu treh tekem brez poraza, zdaj pa se je njihov sicer še vedno zelo vzpodbuden izkupiček poslabšal na 24-23.

V zaključku minulega tisočletja so bile tekme med Knicksi in Heati nepozabni obračuni, ki so pogosto odločali tudi o prvaku Vzhoda, a predvsem Newyorčani so v zadnjih desetletjih močno zaostali za konkurenco. Tudi tokrat o kakšnem epskem spopadu ni bilo ne duha ne sluha, Knicksi so v prvem polčasu goste ustavili predvsem z obrambo in vodili s 43:36. A nato so popustili in pred zadnjo četrtino zaostajali že s 64:75, saj je Miami dosegel kar 39 točk, samo Butler 14. Domači so se v kultni dvorani Madison Square Garden še uspeli približati na 86:78, a so lanski finalisti dosegli 12 od preostalih 22 točk za precej zanesljivo zmago, s katero so tudi "pometli" z New Yorkom v medsebojnih obračunih sezone 2020/21.

Vrhunci tekme New York Knicks ‒ Miami Heat: