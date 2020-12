Dončić začel zmagovito: prvi strelec ob zmagi nad Bucksi in Giannisom

Dallas Mavericksi so priprave, ki se bodo iztekle že po treh tekmah, začeli brez poškodovanega latvijskega centra Kristapsa Porzingisa , ki še okreva po operaciji kolena. Trener Rick Carlisle je na gostovanju v dvorani Fiserv Forum Dončiću priključil Doriana Finney-Smitha in povratnika Dwighta Powella , ki zaradi težje poškodbe ni igral od januarja, na krilih pa sta tekmo začela Tim Hardaway Jr. in Josh Richardson , najodmevnejša okrepitev, od katere v Dallasu pričakujejo veliko.

Veliko so privrženci košarke pričakovali tudi od vnovičnega spopada dvakratnega zaporednega osvajalca naslova najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP), Grka Giannisa Antetokounmpa, in Dončića, ki mu nekateri mediji že napovedujejo celo vlogo prvega favorita za prestižno nagrado v letu 2021. In ne samo to: Antetokounmpo, ki kljub dvorjenju kluba in trenutnih soigralcev še vedno ni podpisal nov pogodbe, naj bi bil na seznamu želja Mavericksov, kar je obračunu v Wisconsinu dajalo dodaten čar.

Prebujenje v drugi četrtini

Po precej zaspanem začetku, Dallas je svoj prvi koš (trojka Richardsona) dosegel po več kot dveh minutah igre, se je v drugi četrtini prebudil tudi Dončić in na koncu dosegel 13 točk, dva skoka ter štiri podaje (met iz igre 5/13), za tri (3/5). V drugem polčasu ni več stopil na igrišče, vseeno pa skupaj z Maxijem Kleberjemostal prvi strelec svoje ekipe.

Pred ponedeljkovo tekmo, Mavericksi se bodo spet udarili z najboljšo ekipo rednega dela v zadnjih dveh sezonah, je bil v prvem polčasu strelsko veliko bolj razpoložen Antetokounmpo, ki je skupno 25 točk in deset skokov deloma dosegel tudi v tretji četrtini in skupno 25 minutah igre. Dallas je ob polčasu sicer zaostajal s 53:59, nato pa so Kleber, Nate Hintonin Boban Marjanovićponesli Teksašane do ključne prednosti 15 točk v drugi polovici tretje četrtine ter na koncu tudi do zmage.