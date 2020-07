Uvodni zmagi Utahu in Lakersom, brez kazni za klečanje med himno

Los Angeles Clippersi in Los Angeles Lakersi so derbi odigrali že v prvem krogu tega prvenstva, ko so na prvi tekmi s Kawhijem Leonardom v NBA slavili Clippersi. Ti so dobili tudi drugi medsebojni obračun, tretji pa je bil kmalu po smrti Kobeja Bryanta prestavljen na april. Kot se je izkazalo, je bilo na njun zadnji obračun sezone potrebno počakati še kar tri mesece dlje (tik pred premorom sta se mestna tekmeca pomerila tretjič in slavili so Lakersi), Jezerniki pa so sezonsko razmerje s tesno zmago 103:101 v Orlandu poravnali na 2:2.

Prvi zvezdnik lige LeBron James je s košem za vodstvo 12,8 sekunde pred koncem popeljal Lakerse do zmage, h kateri je Anthony Davis prispeval 34 točk, Jezerniki pa so naredili prvi korak na poti k številki 1 v zahodni konferenci. James je zbral 16 točk, 11 skokov in sedem podaj, Kyle Kuzma je dodal 16 točk. Prvi strelec LA Clippers, ki so še v tretji četrtini vodili za 11 točk, je bil Paul George s 30 točkami, Leonard jih je dodal 28.

James: Razumemo, kaj se trenutno dogaja v družbi

Košarkarji Utah Jazz, pri katerih so marca odkrili prvi pozitiven primer okužbe z novim koronavirusom, so dobili uvodno tekmo nadaljevanja sezone severnoameriške lige NBA. V Orlandu so s 106:104 premagali New Orleans Pelicans. Za ekipo obetavnega mladega košarkarja Ziona Williamsona, ki je vodila večji del srečanja, je bil poraz udarec v boju za nadaljevanje prvenstva, za preboj v končnico. Ligo NBA so morali prekiniti 11. marca, potem pa je v javnosti odjeknila novica, da je bil na virus sars-cov-2 pozitiven Rudy Gobert. Omenjeni košarkar je bil simbolično prvi, ki je ob nadaljevanju prvenstva dosegel prvi koš. Natanko 142 dni po koronavirusni prekinitvi je francoski košarkar dosegel prvi koš na tekmi proti Pelikanom. Obe tekmi sta se začeli s klečanjem igralcev med himno.

"Gre za priložnost, da uporabimo to platformo za širjenje pozitivnih sporočil, ljubezni po vsem svetu. Razumemo, kaj se trenutno dogaja v družbi, in to podpiramo tako igralci, trenerji, kot vodstvo lige NBA. To je dober začetek," je po tekmi dejal James. Na protest pred nadaljevanjem sezone, v kateri se 22 ekip bori za 16-člansko končnico, se je že odzval komisar lige Adam Silver in dejal, da nihče od košarkarjev, ki so pokleknili med državno himno, ne bo kaznovan.

Kršenje pravilnika lige

Košarkarji obeh ekip so nosili tudi črne majice z belim napisom v podporo gibanju Black Lives Matter oziroma Črna življenja štejejo/so pomembna. Poleg igralcev so simbolično pokleknili tudi vsi trenerji, pomočniki, sodniki in TV-delavci. Mnogi od igralcev so na dresih namesto svojega imena nosili slogane v podporo gibanju. Liga NBA ima sicer nekaj desetletij staro pravilo, da morajo igralci stati med himno pred tekmami. A Silver je že pred časom napovedal, da ga med nadaljevanjem lige v luči vala protestov po ZDA, ki jih je 25. maja sprožila tragična smrt Georgea Floyda zaradi policijskega nasilja, ne bodo upoštevali.

Klečanje med himno kot obliko protesta sega nazaj k igralcu ameriškega nogometa Colinu Kaepernicku, ki je leta 2016 na ta način protestiral kot podajalec San Francisco 49ersov. Od skupno 30 ekip lige NBA jih bo sezono nadaljevalo 22, ki se bodo borile za 16-člansko končnico. V Orlandu, kjer tekme potekajo brez gledalcev za zaprtimi vrati, bodo nastopili tudi trije slovenski košarkarji: Luka Dončićigra za Dallas Maverickse, Goran Dragić za Miami Heate, Vlatko Čančar pa za Denver Nuggetse. Vse tri uvodne tekme po premoru čakajo v noči na soboto, Dallas teksaški obračun s Houston Rocketsi, Miami in Denver pa medsebojni dvoboj.

Izidi rednega dela sezone lige NBA, ESPN Wide World of Sports Complex (Reunion, Florida):

New Orleans Pelicans ‒ Utah Jazz 104:106

Los Angeles Lakers ‒ Los Angeles Clippers 103:101