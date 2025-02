Liga NBA naj se pripravi na jeznega in motiviranega Luko Dončića

Šokantna novica o prestopu Luke Dončića v Los Angeles Lakers je zdaj stara en dan, Luka je že v Los Angelesu, liga NBA pa se ne ustavlja. Vsako uro v javnost pricurlja nova informacija iz ozadja, še vedno pa javnosti ni jasno, zakaj so v Teksasu sprejeli tako drastično potezo. O neverjetni nedelji in vsem, kar je odločitev lanskih finalistov potegnila za seboj, so se v novem POPkastu pogovarjali naši novinarji Sanja Modrić, Tadej Vidrih in Milan Doknić.