Leonard prvič po slovesu od San Antonia slavil zmago 'doma'

Iz igre je metal 11/16 in v osebno statistiko vknjižil še štiri ukradene in le dve izgubljeni žogi. Ostroge se niso mogle kosati s hitro igro Kalifornijcev, ki so iz rakete dosegli kar 74 točk, 26 po hitrih napadih in 36 po zaslugi 18 izgubljenih žog ekipe legendarnega trenerja Gregga Popovicha .

"Tako nabrušen še ni bil," je priznal Rivers. "Ne le z zadevanjem metov, a tudi v obrambi in pri podajah,"je dodal trener Clippersov. "Dejstvo, da občinstvo ni na naši strani, lahko mene in ekipo le izboljša,"pa se je glasil komentar Leonarda, ki je takšne in drugačne izraze negodovanja lahko slišal ob vsakem stiku z žogo. Vse skupaj se je začelo že na ogrevanju oziroma predstavitvi ekip, nič drugače ni bilo ob njegovih dveh prejšnjih gostovanjih.

Sprejem za Kawhija Leonarda v San Antoniu je bil tudi tokrat precej "barvit", veliko je bilo zmerljivk in žvižgov za nekdanjega člana Spursov , ki je po kratki epizodi in osvojitvi zgodovinskega naslova s Toronto Raptorsi tokrat v mesto že drugič prišel z dresom Los Angeles Clippersov . Kot je za Leonarda že značilno pretiranih čustev ni kazal in s 26 točkami slavil prvo zmago na nekoč domačem parketu dvorane AT&T Center. Dodal je še devet podaj in sedem skokov v treh četrtinah, saj mu je trener Doc Rivers nato vnovič ponudil nekaj počitka, ki v tej sezoni dviguje toliko prahu predvsem takrat, ko Leonard ne odigra niti minute. Tokrat je najkoristnejši igralec letošnje finalne serije na parketu prebil 27 minut.

Leonard: Občutek imam, da je to le del igre

"To je sramota. Frustrirajoče, še posebej, ko se tako trudiš na igrišču, gotovo je frustrirajoče," je bil razočaran DeMar DeRozan, ki je za domače moštvo dosegel 24 točk. Clippersi so se zlahka prebijali skozi teksaško obrambo in samo Leonard je zbral štiri zabijanja, kar mu v tej sezoni še ni uspelo. Nesoglasja med navijači Spursov in Leonardom segajo v leto 2018, ko je v sezoni, ko je dres San Antonia oblekel le devetkrat, zahteval, da mu dovolijo oditi. Večino časa ga je mučila poškodba desne stegenske mišice, po dolgem prerekanju pa so Ostroge popustile in igralca, s katerim so osvojile svoj zadnji naslov leta 2014, poslale v Toronto, kjer je Raptorsom z izjemnimi predstavami v letošnji končnici prinesel zgodovinsko prvo zvezdico. Na obeh prejšnjih tekmah z Raptorsi in novembra prvič s Clippersi je utrpel visoka poraza v San Antoniu, teksaški privrženci košarke pa so to znali proslaviti.

"Najbrž zaradi načina, na katerega sem odšel in kako je bilo vse skupaj prikazano, zaradi načina poročanja v medijih,"se je na vedno aktualno zgodbo ozrl Leonard. "A jaz si tega ne znam razlagati. Vem, da je to igra in da obstaja tekmovalnost. Ko ne igramo ali hodim po ulici in vidim koga iz San Antonia, se mi zahvalijo za vse, kar sem storil, in spoštujejo način, na katerega sem igral, ko sem bil tam. Občutek imam, da je to le del igre."

Zadnje četrtine mu ob visoki prednosti losangeleškega moštva tokrat sploh ni bilo potrebno odigrati, sedem minut pred koncem prvega polčasa so Clippersi z nizom 12:2 pobegnili na 52:44, tudi brez pomoči Leonarda in drugega najnovejšega zvezdnika ekipe Paula Georgea. Z vstopom Leonarda je nato prednost le še rasla, kar šest igralcev Clippersov pa je doseglo dvomestno število točk: 21 jih je prispeval Montrezl Harrell,20 pa Lou Williams, medtem ko se je George ustavil pri 11 točkah. DeRozan, ki je samo v prvi četrtini z metom 6/7 dosegel kar 13 točk, se do konca tekme ni preveč izkazal s skupno 24 točkami, medtem ko je italijanski zvezdnik Marco Belinelli dodal 17 točk. Leonard v tej sezoni še ni odigral "back to back" tekem, dveh tekem v dveh dneh, Rivers pa je pred gostovanjem v Oklahoma Cityju že dejal, da "dvomi", da se bo to zgodilo proti ekipi Thunder.