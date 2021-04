Netsom bitka za NYC, Hardnov povratek trajal štiri minute

"Ekipa je popolnoma stopila skupaj. Veliko fantov je stopilo v ospredje, še posebej naša klop. Prišli so notri in naredili razliko, ko pa nam fantje manjkajo, ko nas pestijo poškodbe, potem to potrebujemo bolj kot kadarkoli," je po tekmi dejal Irving, ki je gostujoči obrambi povzročal celo kopico težav in zadel tudi morda ključen met za tri točke 59 sekund pred koncem dvoboja, ko je razlika znašala le še dve točki.

Kyrie Irving je s 40 točkami ponesel Brooklyn Netse do zmage nad mestnimi tekmeci New York Knicksi, Jeff Green pa je 3,7 sekunde pred koncem dvoboja v Brooklynu zadel odločilna prosta meta. V ponedeljek zvečer bi moralo biti vse v znamenju povratka Jamesa Hardna, ki je zaradi težav z zadnjo stegensko mišico izpustil zadnja dva obračuna, a že po štirih minutah je moral zaradi na videz enake poškodbe zapustiti igrišče, na katerega se ni več vrnil.

Nash: Briljantna in odločna predstava

"Je preprosto izjemen košarkar in našel je način, kako našo ekipo obdržati v igri skozi daljša obdobja," je priznal trener Mrežic Steve Nash. "Veliko fantov je odigralo res dobro, ko ga ni bilo v igri, to nas je dvignilo, njemu pa je uspelo priti v igro in zaključiti tekmo. Tako da je bila to res briljantna predstava in res odločna s strani vseh."

Knicksi so z delnim izidom 0:5 izid izenačili na 112, ko je z metom z razdalje zadel Alec Burks, v naslednjem napadu pa so tudi dobro ustavili Irvinga, a je do meta prišel Joe Harris, ki je zgrešil, Green pa je dobil skok in izsilil osebno napako. Po njegovih prostih metih je Julius Randle zapravil zadnji napad. Green se je ustavil pri 23, Harris pa pri 16 točkah za Netse, ki so dobili že osmo zaporedno tekmo na domačem parketu, čeprav se jim je še kako poznala utrujenost po dveh zaporednih tekmah v 24 urah. Randle je 19 točkam dodal 15 skokov in 12 podaj za že četrti trojni dvojček sezone. RJ Barrettse je izkazal z 22, Reggie Bullockpa 21 točkami. Kratkohlačniki so tik pred polčasom sicer še vodili za 14.