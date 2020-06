Liga NBA ni pod vprašajem: 'James bo zagotovil, da bodo igrali'

Tudi zaradi lova na zgodovinske dosežke legendarnega Michaela Jordananaj bi bil LeBron Jamespripravljen storiti vse, da se sezona 2019/20 v ligi NBA odigra do konca. Liga NBA je z lastniki in sindikatom košarkarjev že potrdila načrte za izvedbo zaključnih tekem rednega dela sezone ter končnice v "mehurčku" zabaviščnega parka Walt Disney World na obrobju Orlanda. A v zadnjih dneh so javni nastopi Kyrieja Irvinga, podpredsednika sindikata, Dwighta Howardain nazadnje še Damiana Lillardadvignili veliko prahu ter sredi zgodovinskih protestov za pravice tempnopoltih v Združenih državah Amerike pod vprašaj postavili načrte NBA.

Med najglasnejšimi zagovorniki tega, da se sezona izpelje do konca, je ravno prvi zvezdnik lige in član Los Angeles Lakersov, James, po poročanju ESPN, ki navaja besede neimenovanega uradnika kluba iz vzhodne konference, pa je v ozadju tudi velika želja, da pri 35 letih osvoji svoj četrti šampionski prstan. S tem bi se še dodatno približal legendi Chicago Bullsov, Jordanu, s katerim ga pogosto primerjajo v izboru najboljših košarkarjev vseh časov. James je bil večkrat tudi tarča kritik zaradi predstav v finalnih serijah, saj je v devetih poskusih osvojil tri naslove.