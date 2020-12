Milwaukee klonil v Bostonu, tekma v Houstonu preložena

Vodstvo NBA je sporočilo, da so pri treh igralcih Houstona testiranja pokazala pozitivne oziroma nejasne rezultate, štirje igralci pa so zaradi stika z okuženimi osebami že v samoosamitvi. Chris Clemons zaradi poškodbe Ahilove tetive ni bil na voljo za nastop. Ostalih 12 tekem se je razpletlo brez vidnejših težav, poleg porazov slovenskih košarkarjev Luka Dončića (od Dallasa so bili boljši Phoenix Sunsi), Gorana Dragića (Miami je klonil na gostovanju pri lokalnih tekmecih Orlando Magicih) in Vlatka Čančarja , ki ni dobil priložnosti ob domačem porazu po podaljšku s Sacramento Kingsi, pa velja izpostaviti obračun v Bostonu, kjer so domači Celticsi premagali najboljšo ekipo zadnjih dveh sezon, če seveda upoštevamo zgolj redni del tekmovanja, Milwaukee Bucks (122:121).

Po sprejetju obširnega protokola, ki naj bi zagotavljal nemoteno izvedbo rednega dela sezone, je vodstvo lige NBA že na tekmah prvega kroga naletelo na veliko težavo. Po tem, ko je bil nastop zvezdnika Houston Rocketsov Jamesa Hardna zaradi domnevnega obiska nočnega kluba tik pred tekmo z ekipo Oklahoma City Thunder močno vprašljiv, so obračun z njegovimi nekdanjimi delodajalci morali celo odpovedati. Ni še jasno, kakšno vlogo je pri vsem skupaj odigral Harden, ki so ga sicer kaznovali "le" s 50.000 dolarji kazni (41.171 evrov) in suspenzom za eno tekmo, je pa jasno, da Houston za tekmo ni imel potrebnih osmih igralcev, kar je po veljavnem pravilniku minimalno dovoljeno število v kadru posamezne ekipe.

Veliko pozornosti je požel tudi prvi (uradni) nastop Russella Westbrookav dresu Washington Wizardsov po selitvi iz vrst houstonskih Raket. Toda Philadelphia na prvi uradni tekmi pod taktirko Doca Riversa, ki je po izpadu iz letošnje končnice presenetljivo zapustil Los Angeles Clipperse, tudi tokrat ni izgubila na domačem parketu, kar se je nazadnje zgodilo decembra 2019, Joel Embiidpa se je izkazal s kar 15 točkami od skupno 29 v zadnji četrtini, dodal jim je tudi 14 skokov za končnih 113:107. Westbrook je vknjižil trojnega dvojčka (21 točk, 15 podaj in 11 skokov).

Toronto Raptorsi svojega novega (začasnega) domovanja v Tampi niso odprli zmagovito, saj so jih premagali New Orleans Pelicansi, ki jih je prvič vodil Stan Van Gundy (99:113). V Amalie Areno so sicer Raptorsi prepeljali tudi parket iz domače dvorane, ki je od Tampe oddaljena več kot 2000 kilometrov vožnje, a jim tudi to ni pomagalo priti do uvodne zmage. J. J. Redickje obračun sklenil s 23 točkami, prvi strelec pa je bil sicer Brandon Ingram(24 tč., 9 sk. in 11 pod.), ki je s soigralci v zaključku dvoboja nadoknadil 11 točk zaostanka. V drugem polčasu se je prebudil tudi prvi "pick" lanskega nabora Zion Williamson, ki je na koncu vknjižil dvojnega dvojčka (15 točk in 10 skokov). Eric Bledsoein Steven Adams sta debitantski nastop v dresu Pelikanov "začinila" z 18 oziroma 16 točkami, medtem ko sta pri domačih 20 oziroma 18 točk dosegla Pascal Siakamin Kyle Lowry(prispeval je še 10 podaj).

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Phoenix Suns ‒ Dallas Mavericks 106:102

(Luka Dončić 32 točk, 8 skokov, 5 podaj in 1 izgubljena žoga v 36 minutah za Dallas.)

Denver Nuggets ‒ Sacramento Kings 122:124 (podaljšek)

(Vlatko Čančar ni igral za Denver.)

Orlando Magic ‒ Miami Heat 113:107

(Goran Dragić 20 točk, 4 skoki, 7 podaj, 1 ukradena in 1 izgubljena žoga v 26 minutah za Miami.)

Cleveland Cavaliers ‒ Charlotte Hornets 121:114

Indiana Pacers ‒ New York Knicks 121:107

Philadelphia 76ers ‒ Washington Wizards 113:107

Boston Celtics ‒ Milwaukee Bucks 122:121

Toronto Raptors ‒ New Orleans Pelicans 99:113

Chicago Bulls ‒ Atlanta Hawks 104:124

Memphis Grizzlies ‒ San Antonio Spurs 119:131

Minnesota Timberwolves ‒ Detroit Pistons 111:101

Portland Trail Blazers ‒ Utah Jazz 100:120

Prestavljeno:

Houston Rockets ‒ Oklahoma City Thunder