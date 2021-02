Liga NBA odločila: tekma zvezd bo, in sicer 7. marca v Atlanti

"V tej sezoni nimam energije in ne čutim nobenega navdušenja do tekme all-star," je v zvezi s tem dejal 36-letni zvezdnik moštva Los Angeles Lakers in dodal: "V Atlanti bom telesno prisoten, psihično pa ne."

Poleg "kralja Jamesa" sta tekmi zvezdnikov v Atlanti, ki bo potekala brez gledalcev, nasprotovala tudi Giannis Antetokounpo (Milwaukee Bucks) in James Harden (Brooklyn Nets), a vodstvo lige NBA se je odločilo, da bo ne glede na vse priredilo 70. tekmo zvezdnikov z vsem spremljevalnim programom. Tekmovanji v spretnosti in metu za tri točke bosta na sporedu pred tekmo zvezdnikov, tekmovanje v zabijanju pa med polčasom.