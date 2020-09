Denver dokončal delo za veliko presenečenje in slovo Clippersov

Po začetku konferenčnega finala Vzhoda so na Zahodu nastope v končnici zaključili Los Angeles Clippersi, ki so v uvodnem krogu izločili Dallas Maverickse Luke Dončića. Sedma tekma konferenčnega polfinala z Denver Nuggetsi Slovenca Vlatka Čančarja, ki pa ga ni v kadru za končnico, so košarkarji iz Kolorada dobili s 104:89 in se s 4:3 v zmagah prebili v konferenčni finale.

Čeprav so Clippersi v zmagah vodili s 3:1, je Nuggetsom, ki so postali prva ekipa, ki je dvakrat v isti končnici zaostanek z 1:3 spremenila v zmago, uspel zgodovinski preobrat in preboj v konferenčni finale. Tam jih že čakajo Los Angeles Lakersi LeBrona Jamesa, ki bodo (spet) favoriti.

Tudi na sedmi tekmi sta pri Denverju blestela Jamal Murray, ki je dosegel 40 točk, ter Nikola Jokić, ki je že po treh četrtinah dosegel trojni dvojček, tekmo pa končal s 16 točkami, 13 podajami in 22 skoki.

Jamal Murray in Nikola Jokić sta bila ključna moža Denverja za odločilno zmago nad Clippersi: