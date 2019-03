Orlando želi v lovu na končnico podaljšati agonijo Dallasa

Zadnji medsebojni obračun z ekipo Orlando Magic so Dallas Mavericksi pred domačimi navijači prepričljivo dobili (101:76). Davnega 10. decembra je bil pogled na lestvico še precej drugačen, a je ekipa Luka Dončićapo odmevni menjavi igralcev z New York Knicksi začela izgubljati kot po tekočem traku in se že močno oddaljila od mest, ki vodijo v končnico. Drugačno stanje je v Orlandu, ki z nekaj odmevnimi zmagami spet upa.

To bo zadnja tekma za Maverickse na njihovi "mini turneji" po vzhodni obali, kjer so pustili zelo slab vtis. Izgubili so devet od zadnjih enajstih preizkušenj, 20 tekem pred koncem rednega dela sezone se zdi, da so misli Teksašanov že povsem usmerjene v letošnji nabor in dejstvo, da bi z večjim številom porazov prišli do ugodnejšega izhodišča na žrebu.

Ekipo v naslednjih dneh že tako čakajo težke preizkušnje, kar 12 od naslednjih 18 tekem bo Dallas namreč odigral proti nasprotnikom, ki lahko še povsem upajo na igranje v letošnji končnici. Takšne apetite ima tudi ekipa s Floride, ki ji poveljuje 28-letni črnogorski krilni center Nikola Vučević. S predstavami v tej sezoni si je v Švici rojeni nekdanji član Budućnosti in Philadelphie 76ersov priigral tudi udeležbo na letošnji tekmi zvezd v Charlottu.

TEKMA

Izid tekme rednega dela sezone lige NBA:

Orlando Magic ‒ Dallas Mavericks -:-

MVP

STATISTIKA