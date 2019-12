Bojevniki prvič v sezoni povezali zmagi, Čančar obsedel v Phoenixu

Letošnji finalisti lige NBA in šestkratni zmagovalci tekmovanja Golden State Warriorsi so prvič v sezoni povezali dve zmagi in v domačem San Franciscu ugnali Minnesota Timberwolvese (113:104). Branilci naslova Toronto Raptorsi so po podaljšku izgubili pri Indiana Pacersih (115:120), New Orleans Pelicansi so presenetili v Portlandu (102:94), Houston Rocketsi pa so slavili v Sacramentu (113:104).