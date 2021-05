Tatum s 60 točkami izenačil rekord Birda, James se je vrnil s porazom

Boston Celticsi so se po izjemno slabem prvem polčasu in kar 32 točkah zaostanka vrnili za neverjetno zmago nad San Antonio Spursi. V domačem TD Gardnu so lahko slišali glasne žvižge, do konca tekme pa je nato Jayson Tatum dosegel osupljivih 60 točk, od tega 21 v zadnji četrtini, deset pa še v podaljšku, ko je s prostima metoma zgolj še dokončal delo. Tatum je svoj osebni rekord v mesecu aprilu popravil že dvakrat, Jaylen Brown je dodal 17 točk in tudi eno ključnih trojk 16,7 sekunde pred koncem podaljška. Marcus Smart je poleg desetih točk zbral še 12 podaj, Aaron Nesmithpa je 16 točkam dodal še šest skokov.

"Mislim, da je bil najboljši del vsega seveda ta, da smo se vrnili in zmagali ter to, da si videl, kako vsi prispevajo," je po izenačenju rekorda franšize, ki je že dolga leta v lasti legendarnega Larryja Birda, dejal Tatum. "To samo nekako kaže na rast naše ekipe. Ko vidiš, kako vsi prispevajo, ko zaostajamo za 30 točk in nekako nam uspe najti način, kako dobiti tekmo,"je dodal košarkar, čigar prejšnji rekord je znašal 53 točk (9. aprila proti Minnesota Timberwolvesom). V zadnjem napadu na tekmi je tokrat zapravil met za zmago, v podaljšku pa je izenačil Birdov rekord s tekme leta 1985 proti Atlanti.

Boston, v vrstah katerega je kontroverzni Tristan Thompson prispeval 15 skokov in jim dodal še osem točk, se je na pol tekme zaostanka približal šestemu Miamiju na lestvici vzhodne konference. Spursi so v prvem polčasu metali kar 71,4-odstotno, v drugi četrtini pa povedli za 32 točk. Prednost je tudi v tretji četrtni znašala 31 točk, nato pa se je začel izjemen preobrat domačinov, ki je piko na i dobil v petminutnem podaljšku. DeMar DeRozan je pri poražencih zbral 30 točk in 14 skokov, Dejounte Murray in Lonnie Walker IV pa oba 24 točk. Dvojni dvojček je uspel Jakobu Poeltlu (15 točk in 10 skokov).

Predstava Tatuma v Bostonu se je z zlatimi črkami vpisala v košarkarsko zgodovino enega najbolj košarkarskih mest na svetu: