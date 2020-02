Harden in Westbrook končala niz Bostona, 76ersi boljši od Clippersov

Harden je zadel sedem metov za tri točke in skupno 42 točkam dodal osem skokov in sedem podaj:

Najbolj dominantno predstavo košarkarskega večera onstran Atlantika sta uprizorila bradata in brkata ikona ekipe Houston Rockets James Harden in njegov soigralec Russell Westbrook , ki sta Boston Celticsom nasula kar 78 točk. Boston se je tako poslovil od niza sedmih zmag. Harden je sam na svojem računu po tekmi, ki se je končala z izidom 116:105 v korist Houstona, dosegel 42 točk. Westbrook pa je soigralčev dosežek dopolnil s 36 točkami.

Embiidu so navijači Philadelphie po odmevnih zapisih na družbenih omrežjih žvižgali, Kamerunec pa se je spopadel z Marcusom Morrisom in negodovanje utišal s 26 točkami in devetimi skoki:

Izkazal se je tudi avstralski zvezdnik v severnoameriški košarkarski ligi. Ben Simmons je večer v ligi NBA končal s svojim šestim statističnim trojnim dvojčkom v sezoni za zmago 76ersov iz Philadelphie s 110:103 proti Los Angeles Clippersom. Ekipa Sixers je prišla do svoje 25. domače zmage, ki je bila proti tekmecem, ki so bili lani zanje usodni v konferenčnem polfinalu, še toliko slajša.

Melbournčan Simmons je dosegel 26 točk, 12 skokov in 10 podaj. Joel Embiidje soigralčev dosežek dopolnil s 26 točkami in devetimi skoki za tretjo zaporedno zmago. V ekipi Clippersov je bil v ospredju junak lanske končnice Kawhi Leonards 30 točkami in devetimi podajami.

Na ostalih tekmah so Čarovniki iz Washingtona s 126:114 odpravili Chicago Bullse, kljub 41 točkam Zacha LaVina. Bradley Bealje za ekipo iz prestolnice dosegel 30 točk. Tekma Portland Trail Blazersov in New Orleans Pelicansov se je končala z izidom 138:117 v korist New Orleansa, tudi po zaslugi 31 točk Ziona Williamsona, kar je za igralca, ki so ga kot prvega izbrali na lanskem naboru, rekord sezone in s tem tudi njegove kariere v ligi NBA.

Williamson se po težji poškodbi, ki mu je vse do novega leta preprečevala debitantski nastop v ligi NBA, vrača v najboljšo formo: