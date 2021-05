James z 'noro' trojko zagotovil 7. mesto prvakom, Memphis ostal 'živ'

Spopadi Jamesa in Stephena Curryja (oba na fotografiji) so v zadnjih letih praviloma potekali v zadnjih krogih končnice, tokrat pa sta se znašla v nevsakdanjem položaju, ko bi že dva zaporedna poraza pomenila podaljšane počitnice.

"Play-in" turnir, ki je v zadnjih mesecih dvigoval toliko prahu, so branilci naslova Los Angeles Lakersi zapustili ob prvi priložnosti, potem ko so si z zmago nad Golden State Warriorsi zagotovili položaj sedmega nosilca v končnici, ki jim prinaša vse prej kot lahke nasprotnike v podobi Phoenix Sunsov. LeBron James je zvezdniški obračun s prvim strelcem lige Stephenom Curryjem odločil 58,2 sekunde pred koncem dvoboja z izjemnim metom za tri točke, ki je ob zvoku sirene padel skozi obroč in poskrbel za končnih 103:100. James je imel v tej sezoni, ki je sledila njegovi prvi šampionski v Los Angelesu, skupaj s soigralci imel veliko težav s poškodbami in izpustil kar 26 od zadnjih 30 tekem (zvin gležnja), tokrat pa se je izkazal z zgodovinskim prvim trojnim dvojčkom v zgodovini "play-inov" (22 točk, 11 skokov in 10 podaj). S 25 točkami in 12 skoki je pri Los Angelesu izstopal tudi Anthony Davis , Stephen Curry je na nasprotni strani dosegel kar 37 točk.

Tik pred koncem je Golden State vodil še z 98:96, Davis in James pa sta z mirno roko poskrbela za preobrat. James je s težkega položaja nato zadel odločilno trojko. Vse se je sicer začelo kakšno minuto prej z grdim prekrškom Draymonda Greena nad Jamesom.

'Dobesedno sem videl tri obroče'

"Ko sem dobil v oko Draymondov prst, sem dobesedno videl tri obroče," je dejal James. "Tako da sem vrgel proti srednjemu. Z milostjo moža tam zgoraj mi je uspelo zadeti," je dodal.

Trener gostov Steve Kerr, ki mu odločilni meti v ključnih trenutkih niso tuji, proti Jamesu in Cleveland Cavaliersom pa je z Warriorsi pred leti utrpel tudi boleč poraz v finalni seriji, je pristavil: "Jasno je, da mu je ob koncu uspel izjemen met. Tolikokrat smo skozi leta že igrali proti njemu in vemo, kako dober je LeBron, česa je sposoben. Prinesel jim je zmago. Mi pa je bil res všeč trud naših fantov skozi vso tekmo. Draymond je bil nocoj izjemen pri pokrivanju Davisa, mislim pa, da je (Andrew Wiggins, op. a.) opravil izvrstno delo na LeBronu. Ne bi mogel biti bolj ponosen na to, kaj je ta ekipa postala v zadnjih dveh mesecih."

Po mnenju stavne hiše Caesars William Hill bodo Jezerniki v paru s Phoenix Sunsi celo favoriti, kar je po podatkih ESPNšele prvič v zadnjih 30 letih, da so stavnice več možnosti pripisale sedmemu nosilcu. Warriorsi so sicer imeli priložnost za izenačenje, toda Kent Bazemore je slabo izvedel podajo iz avta in 2,1 sekunde pred koncem je bilo vsega konec.

Grizliji se zavedajo, da še niso dokončali dela

Memphis Grizzliesi z zmago ostajajo v igri za osmo mesto v zahodni konferenci, ki prinaša spopad z vodilno ekipo rednega dela sezone Utah Jazz. Junak domače zmage nad San Antonio Spursi je bil Jonas Valančiunas, ki je ob 23 točkah zbral tudi neverjetnih 23 skokov. Dillon Brooksje osem od svojih 24 točk dosegel v zadnji četrtini.

"Po zmagi se seveda počutimo dobro, a nismo še v končnici. Storiti moramo tudi ta korak," je občutke po zmagi opisal Ja Morant, ki je k zmagi prispeval 20 točk. Pri San Antoniu, ki je izgubil petič zaporedoma, sta po 20 točk dosegla DeMar DeRozanin Rudy Gay. Sicer pa je svojo priložnost za zmago imela tudi ekipa iz Teksasa, ki je v zadnjem delu zaostanek desetih točk spremenila v vodstvo z 80:79, nato pa so gostitelji vnovič zaigrali bolj zbrano in si priigrali tesno zmago.