Liga NBA v novih težavah: Irving pozval k odpovedi sezone

"Pripravljen sem izgubiti vse v tem boju za socialno pravičnost,"naj bi po poročanju The Athleticamed videokonferenco več kot 80 igralcev in igralk NBA in WNBA dejal zvezdnik Brooklyn Netsov Kyrie Irving."Ne podpiram odhoda v Orlando. Nisem za sistematski rasizem in to sr**je. Nekaj mi pri tem smrdi,"naj bi še dejal Irving.

Nekdanji član Cleveland Cavaliersov in Boston Celticsov naj bi v uri in pol dolgem sestanku na koncu dejal, da je pripravljen podpreti tudi nadaljevanje prekinjene sezone 2019/20, če bo seveda prišlo do konsenza. Liga NBA je najprej z glasovanjem lastnikov klubov, nato pa še z dogovorom s sindikatom igralcev (NBAPA) pred dnevi potrdila načrte za selitev 22 ekip v Orlando, kjer bi v tako imenovanem "mehurčku" zabaviščnega parka Walt Disney World izvedli še nekaj tekem rednega dela sezone, kasneje pa vse tekme končnice po trenutno veljavnem razporedu.

Sezono so 11. marca prekinili, ko je pozitiven vzorec na okužbo z novim koronavirusom oddal center ekipe Utah Jazz Rudy Gobert. Irving naj bi bil med najglasnejšimi zagovorniki tega, da se sezona zaključi, sploh v luči zdaj že več kot dvotedenskih protestov po smrti Georgea Floydav Minneapolisu, od koder so se protesti in na trenutke tudi izgredi razširili celo prek velike luže v Evropo. Dejstvo, da bi lahko bili košarkarji več kot dva meseca hermetično zaprti v Walt Disney Worldu, bi po mnenju Irvinga in somišljenikov onemogočilo njihovo sodelovanje pri teh zgodovinskih trenutkih, ki jih preživlja ameriška družba in predvsem temnopolta skupnost.

James ni sodeloval

Irving je sicer podpredsednik NBPA, ki mu predseduje Chris Paul (Oklahoma City Thunder). Podpredsedniki so še Andre Iguodala(Miami Heat), CJ McCollum(Portland Trail Blazers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) in Garrett Temple (Brooklyn Nets). Vsi so temnopolti. Vplivni novinar medijskega velikana ESPN, Adrian Wojnarowski, je zapisal, da Irvinga obtožujejo zahrbtnosti, saj da deluje v nasprotju s sindikatom, katerega podpredsednik je. Njegova javna podoba prav tako ni najboljša, saj so ga kontroverzni trenutki spremljali tako ob slovesu od Cavaliersov z LeBronom Jamesomkot nedavno, ko je zapuščal Boston.

Zaradi poškodbe za Netse v Orlandu niti ne bi nastopil, so pa vsi košarkarji in košarkarice, ki so sodelovali v pogovori, izpostavili, da morajo s skupnimi močmi podpreti boj za rasno enakost. Med vidnimi posamezniki lige NBA naj bi o nadaljevanju sezone poleg predsednika NBPA Paula razpravljali tudi Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Dwight Howard in Donovan Mitchell. Manjkal je zvezdnik Los Angeles Lakersov in prvi obraz lige LeBron James, ki je na družbenih omrežjih sicer zelo glasen zagovornik protestov, a predstavlja večino kolegov, ki menijo, da lahko sezono izpeljejo in obenem tudi aktivno sodelujejo v boju za pravice temnopolte skupnosti. Ne smemo niti pozabiti, da bi imel zaradi številnih pokroviteljskih obveznosti sam tudi največjo izgubo v primeru, da bi se tekmovanje ustavilo.

James je nedavno sicer zagnal novo platformo (More Than a Vote), ki naj bi olajšala udeležbo temnopoltih na volitvah. Spet drugi košarkarski kolegi po poročanju Chrisa Haynesapri Yahoo Sportsmenijo, da bo nadaljevanje sezone služilo zgolj kot odvračanje pozornosti od perečih težav v ameriški družbi. Nekateri igralci pravijo, da se počutijo "kot ugrabljeni črnci, ki jih bodo uporabili za zabavo množic".

Ice Cube tudi s 'pomočjo' Dončića pozval: UGASNITE JIH

Na nedavnem glasovanju NBPA je sicer glasovalo zgolj 28 predstavnikov klubov in ne celotna moštva, izid pa je bil 28:0 za predlog vodstva lige, ki predvideva igranje v Orlandu. Liga NBA bi s tem "rešila" okoli 900 milijonov evrov, ki ji pripada z naslova TV-pravic, samo Lakersi naj bi le zaradi TV-prenosov v blagajno prejeli od 12 do 20 milijonov evrov. Za zanimivo objavo na družbenih omrežjih je pred časom poskrbel tudi legendarni raper O'Shea Jackson, širšim množicam bolj znan po odrskem imenu Ice Cube, ki je košarkarje prav tako pozval k bojkotu sezone.

"Ne ... Zdaj ni čas za šport in igro. UGASNITE JIH,"je ob fotografiji karikatur košarkarjev, med njimi je tudi slovenski zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić, pripisal Jackson.