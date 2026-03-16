Dvoboj Dončić-Jokić: Je bil Denver oškodovan?

V noči s sobote na nedeljo smo znova spremljali dvoboj ekip, v katerih igrata najboljša evropska košarkarja zadnjih let Luka Dončić na eni in Nikola Jokić na drugi strani. Ob izenačeni končnici tekme je pri rezultatu 113:116 LeBron James deset sekund pred koncem rednega dela žogo podal iz avta proti Austinu Reavesu, nad katerim je bil po mnenju sodnika, ki mu je bil najbližje, storjen prekršek. Košarkarji iz mesta miljo visoko so bili nad sodniško odločitvijo presenečeni, a na koncu so se morali z njo sprijazniti. Analiza sojenja lige NBA pa je naslednja: "Jones je po podaji iz avta Reavesu izbil čisto žogo." Njihovo ogorčenje je bilo upravičeno.
Austin je nato odšel na črto prostih metov, kjer je zadel oba meta in Jezernike v danem trenutku približal na točko zaostanka, potem ko so že zapravili vodstvo s sedemnajstimi točkami razlike. Tekma se je na koncu po podaljšku odvila v korist domače ekipe. Ta izkupiček bo ob koncu rednega dela sezone lahko imel vpliv na razporeditev obeh ekip v zahodni konferenci, kjer so ekipe od tretjega do šestega mesta tesno skupaj. Tretje in četrto mesto v prvem krogu končnice prinašata prednost domačega terena. Lakersi so trenutno na tretjem mestu, Denver pa na petem.
