Košarka

Dvoboj Dončić-Jokić: Je bil Denver oškodovan?

Los Angeles, 16. 03. 2026 15.27 pred 2 urama 2 min branja 7

R.S.
R.S.
Lakers-Denver

Zadnja tekma med ekipama LA Lakers in Denver Nuggets bi se lahko odvila v povsem drugo smer. Vodstvo lige NBA je priznalo, da je bila odločitev sodnika, ki je deset sekund pred koncem rednega dela dosodil prekršek v korist domače ekipe, napačna. Tekma se je končala z rezultatom 127:125, potem ko je Luka Dončić zadel met za zmago.

Luka Dončič, ki je najboljši strelec najmočnejše košarkarske lige na svetu, trenutno zaseda 4. mesto v boju za MVP rednega dela sezone.
Luka Dončič, ki je najboljši strelec najmočnejše košarkarske lige na svetu, trenutno zaseda 4. mesto v boju za MVP rednega dela sezone.
FOTO: AP

V noči s sobote na nedeljo smo znova spremljali dvoboj ekip, v katerih igrata najboljša evropska košarkarja zadnjih let Luka Dončić na eni in Nikola Jokić na drugi strani. Ob izenačeni končnici tekme je pri rezultatu 113:116 LeBron James deset sekund pred koncem rednega dela žogo podal iz avta proti Austinu Reavesu, nad katerim je bil po mnenju sodnika, ki mu je bil najbližje, storjen prekršek. Košarkarji iz mesta miljo visoko so bili nad sodniško odločitvijo presenečeni, a na koncu so se morali z njo sprijazniti. Analiza sojenja lige NBA pa je naslednja: "Jones je po podaji iz avta Reavesu izbil čisto žogo." Njihovo ogorčenje je bilo upravičeno.

Austin je nato odšel na črto prostih metov, kjer je zadel oba meta in Jezernike v danem trenutku približal na točko zaostanka, potem ko so že zapravili vodstvo s sedemnajstimi točkami razlike. Tekma se je na koncu po podaljšku odvila v korist domače ekipe. Ta izkupiček bo ob koncu rednega dela sezone lahko imel vpliv na razporeditev obeh ekip v zahodni konferenci, kjer so ekipe od tretjega do šestega mesta tesno skupaj. Tretje in četrto mesto v prvem krogu končnice prinašata prednost domačega terena. Lakersi so trenutno na tretjem mestu, Denver pa na petem.

Preberi še Dončić v izdihljajih podaljška jezernikom prinesel zmago proti Denverju
Mitrović: Kakovostnega tekmeca lahko premagamo le z dobro obrambo

KOMENTARJI7

Amor Fati
16. 03. 2026 17.09
Take favle piskajo samo v NBA. Nikjer drugje kot v NBA. Sumljivo ali ne, to počnejo tamkajšnji sodniki. Enkrat sem celo videl piskani favl, ko je bil igralec oddaljen skoraj meter od tistega, ki ga je pokrival. To je mogoče samo v NBA, zato pa temu šovu pravim, da je kot cirkus. Vse kar počnejo je za zabavo občinstva. Tle resnična košarka sploh ne sodi zraven.
Marjan2
16. 03. 2026 16.40
kako Slovenec?
suleol
16. 03. 2026 16.26
2 kinga, s tem da je eden slovenec
J Kvas
16. 03. 2026 16.44
Ti si pa slovencelj.
DJ Krmak
16. 03. 2026 16.49
ti si slovencelj @j kvas
Vojko Kos
16. 03. 2026 17.09
A nista oba ć?
Bella Ciao1
16. 03. 2026 15.54
Luki sodijo samo vsak tretji prekršek. Pa je še vedno v vrhu večine lestvic.
bibaleze
Portal
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Očarala z obleko z visokim razporkom
Očarala z obleko z visokim razporkom
Glasujte za najlepše oblečeno zvezdnico na letošnjih oskarjih
Glasujte za najlepše oblečeno zvezdnico na letošnjih oskarjih
vizita
Portal
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
cekin
Portal
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
okusno
Portal
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
