Dvoboj Dončić-Jokić: Je bil Denver oškodovan?

V noči s sobote na nedeljo smo znova spremljali dvoboj ekip, v katerih igrata najboljša evropska košarkarja zadnjih let Luka Dončić na eni in Nikola Jokić na drugi strani. Ob izenačeni končnici tekme je pri rezultatu 113:116 LeBron James deset sekund pred koncem rednega dela žogo podal iz avta proti Austinu Reavesu, nad katerim je bil po mnenju sodnika, ki mu je bil najbližje, storjen prekršek. Košarkarji iz mesta miljo visoko so bili nad sodniško odločitvijo presenečeni, a na koncu so se morali z njo sprijazniti. Analiza sojenja lige NBA pa je naslednja: "Jones je po podaji iz avta Reavesu izbil čisto žogo." Njihovo ogorčenje je bilo upravičeno.