Toronto ostaja brez zmage, nov rekord Jokića premalo za Denver

Novinec pokvaril nov zgodovinski večer Jokića Po tem, ko je njun uvodni obračun nove sezone v podaljšku s košem ob zvoku sirene odločil Buddy Hield , so bili Sacramento Kingsi spet boljši od Denver Nuggetsov (125:115). Brez pomoči Vlatka Čančarja , ki ni stopil na parket, Nuggetsi niso zmogli zaustaviti novinca Tyresa Haliburtona , ki ga je Sacramento letos izbral v prvem krogu nabora kot 12. po vrsti. V zadnji četrtini je dosegel osem od svojih skupno 13 točk za odločilno prednost vijoličastih, ki so "preživeli" tudi nov rekord srbskega centra Nikole Jokića . Zaenkrat prvi podajalec letošnje sezone je s 26 točkami, 12 podajami in 11 skoki postavil rekord franšize s 44. trojnim dvojčkom v karieri, ki je bil do sedaj v rokah Fata Leverja .

Kawhi Leonard , junak pohoda Toronta do naslova prvaka, že drugo zaporedno tekmo ni nastopil za Los Angeles Clipperse, ki so na ponižanje z 51 točkami razlike proti Dallas Mavericksom odgovorili z zanesljivo zmago nad Minnesota Timberwolvesi (124:101). Lou Williams je bil z 20 točkami prvi strelec ekipe, v kateri je kar sedem košarkarjev doseglo po deset točk in več. Minnesota je zaradi poškodbe zapestja tudi sama igrala brez prvega zvezdnika Karl-Anthony Townsa , najbolj pa se je z 22 točkami izkazal D'Angelo Russell . Clippersi so sicer že ob polčasu vodili za 20 točk, prednost pa je v tretji četrtini narasla do kar 31 točk.

Nurse izpostavlja dobre trenutke "Moramo podaljšati naše dobre trenutke. Odigrali smo nekaj dobrih trenutkov v vseh teh tekmah," je varovance in navijače tolažil trener Nurse, ki je ekipo lani tudi popeljal do zgodovinskega naslova. Tokrat ni bilo dovolj niti 14 točk prednosti v drugem polčasu.

Embiid se je v igro vrnil pri zaostanku Sixersov z enajstimi točkami razlike, izkazal pa se je tudi z zanesljivim izvajanjem prostih metov (14/16), s katerimi je svoje moštvo obdržal v stiku z gosti. Tobias Harris mu je na pomoč priskočil s 26 točkami in 11 skoki ob sicer le 38-odstotnem metu celotne ekipe iz igre. Pri Raptorsih je 24 točk zbral Kyle Lowry , Pascal Siakam in OG Anunoby pa sta jih prispevala po 20.

Toronto Raptorsi tudi po treh tekmah nove sezone lige NBA še niso dočakali prve zmage. Tokrat se je moštvo, ki zaradi trenutnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Severni Ameriki svojih domačih tekem ne more igrati v Kanadi, iz začasnega domovanja v Tampi podala proti Philadelphii, kjer so bili za izbrance trenerja Nicka Nursa premočni Philadelphia 76ersi (100:93). Prvake iz sezone 2018/19 je pokopal domači as Joel Embiid , ki se je po tem, ko je zaradi bolečin v stegenski mišici odšel v slačilnico, vrnil s skupno 29 točkami in 16 skoki ter prinesel novo zmago za "novinca" na filadelfijski klopi Doca Riversa .

De’Aaron Fox je za domače dosegel 24 točk in jim dodal še deset skokov, Richaun Holmesse je izkazal z 20, Buddy Hieldpa tokrat z 12 točkami in sedmimi skoki. Namesto načetega Jamala Murrayjaje tekmo za Denver začel Monte Morris, ki je dosegel rekord kariere (24 točk), Michael Porter Jr. pa je vknjižil dvojnega dvojčka (30 točk in 10 skokov).

Borbeni Bojevniki z zmago iz Detroita

Stephen Curryje dosegel 31 točk, Andrew Wigginspa jih je dodal 27 za zmago Golden State Warriorsov na gostovanju pri Detroit Pistonsih (116:106), ki prav tako še čakajo na prvo zmago v sezoni. Bojevniki, ki imajo še naprej veliko težav s poškodbami, so zmagali drugič zapored, potem ko so uvodni tekmi visoko izgubili za skupno kar 65 točk. Odločile so minute, ko na parketu ni bilo prvega strelca Curryja, saj sta novinec James Wisemanz zabijanjem in Wiggins z metom za tri točke poskrbela za niz 12:0, ki je v zadnji četrtini odločilno oddaljil ekipo iz San Francisca (98:89).

"(Wiggins) je bil fenomenalen. Preprosto je prevzel vajeti igre, zadeval trojke, prihajal do obroča, do prostih metov. Andrew je bil fantastičen skozi vso zadnjo četrtino. Preprosto izvrsten občutek je, ko spremeniš obupen niz gostujočih tekem v zares dobrega," je bil zadovoljen trener gostov Steve Kerr, čigar moštvo ni našlo recepta za Jeramija Granta(27 točk), a uspelo priti do zmage tudi brez zvezdnikov Klaya Thompsona(poškodba Ahilove tetive) in Draymonda Greena(desna noga). Domači Bati so na tekmi tudi sami ostali brez Blaka Griffina, ki zaradi trka z glavo v drugem polčasu preventivno ni zaigral, in novinca Killiana Hayesa, ki je obračun končal z zvitim desnim gležnjem.

Curry edini prek meje 30 točk, trojna dvojčka Randla in Westbrooka, Orlando kot edini 4-0

Edini košarkar, ki je v torkovih tekmah presegel mejo 30 točk, je bil Curry. Ob Jokiću pa sta večer s trojnim dvojčkom končala tudi Julius Randle, ki je k zmagi New York Knicksov proti Cleveland Cavaliersom prispeval 28 točk, 12 skokov in 11 podaj, in Russell Westbrook, čigar Washington Wizardsi pa je izgubili proti Chicago Bullsom (107:115). Wastbroo, okrepitev Čarovnikov pred začetkom nove sezone, je zbral 21 točk, 15 skokov in 11 podaj. Orlando Magic je edina ekipa, ki ima na svojem računu štiri zmage (neporaženi so poleg Floridčanov le še Atlanta Hawksi). Tokrat je Orlando s 118:107 ugnal moštvo Oklahoma City Thunder, največ zaslug za to ima z 28 točkami in desetimi skoki Nikola Vučević.