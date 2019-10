Uvodna bitka za Los Angeles Clippersom, Toronto v podaljšek

Košarkarji ekipe Toronto Raptors, prvaki severnoameriške lige NBA, so v novo sezono vstopili z zmago nad New Orleans Pelicansi. Junak zmage po podaljšku s 130:122 je bil Fred VanVleet , ki je z 32 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere. S 34 točkami in 18 skoki je blestel tudi Pascal Siakam , preden je moral zaradi osebnih napak predčasno s parketa. Pred tekmo je vodstvo lige NBA v dvorani Scotiabank Arena pripravilo slovesnost, na kateri so pod strop dvignili zastavo prvakov za 2019 in igralcem ter strokovnemu štabu podelili šampionske prstane za naslov prvaka.

Pri obeh moštvih je manjkalo nekaj velikih imen glede na lansko sezono; Toronto je začel obrambo naslova brez Kawhija Leonarda, ki se je preselil k Los Angeles Clippersom, New Orleans pa je zapustil Anthony Davis, zaradi poškodbe pa je tik pred zdajci klub ostal še brez obetavnega novinca Ziona Williamsona, glavnega kandidata za naslednika Luke Dončića kot novinca leta.

Nurse: Čustva so terjala svoj davek

"Morali smo globo seči v našo vrečo trikov, da smo prišli do zmage," je po tekmi priznal trener prvakov Nick Nursein dodal, da je bila po njegovem ceremonija pred tekmo kriva za to, da njegovi varovanci dolgo niso zaigrali tako, kot je treba: "Mislim, da je šlo za to. Na dan so privrela čustva, ki so terjala svoj davek. K sreči smo se še pravočasno zbudili iz sanjarjenja."

Kyle Lowry je k prigarani zmagi dodal 22 točk, Serge Ibaka pa 13. Ekipi sta redni del končali pri 117 točkah, v podaljšani igri pa so na plan prišle izkušnje prvakov, saj so v tem delu nadigrali goste s 13:5. Prvi strelec Pelikanov, ki so sicer zadeli 19 trojk, je bil Brandon Ingramz 22 točkami, J. J. Reddick je zbral 16 točk, Josh Hart pa 15 točk in deset skokov.

