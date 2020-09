James in Rondo sestrelila Rakete za prevzem vodstva v seriji

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Ženko je močno bolel zob. Odšla je k zobozdravniku, ta ji je izdrl zob in naslednji dan se je prebudila brez bolečin. Po zajtrku je še mož začel stokati, da ga boli zob. Žena ga je napotila k zobozdravniku, ki ga je pregledal, mu slikal zobe in mu povedal, da ne najde vzroka bolečine. Menil je, da gre za psihološko bolečino in mu svetoval naj se usede v čakalnico in pol ure ponavlja: "Mene ne boli zob! Mene ne boli zob!"

Po polurnem ponavljanju navedenih besed zobobola res ni več čutil. Mož se je odpravil domov in takoj po prihodu ženo nagovoril k posteljnim užitkom. Po seksu se je odpravil v kopalnico, se vrnil čez pol ure in zopet seksal. Po seksu zopet v kopalnico in čez pol ure ponovno seks. Po tretjem seksu se je zopet odpravil v kopalnico, žena pa se je čudila, od kod mu moč, da je v tako kratkem času kar trikrat seksal, saj mu doslej to še ni nikoli uspelo. Pokukala je v kopalnico in ga zaslišala, kako ponavlja besede: "To ni moja žena! To ni moja žena!"