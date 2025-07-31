Liga NBA v naslednji sezoni tudi v Londonu in Berlinu

Generalni direktor lige NBA Europe George Aivazoglou je dejal, da odločitev o selitvi tekem na staro celino odraža neverjeten zagon in zanimanje za košarko NBA v Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in po vsej regiji.

Liga NBA se je zavezala, da bo v prihodnjih treh sezonah v Evropi odigrala šest tekem rednega dela sezone. Tekma v Berlinu bo prva tekma rednega dela sezone lige NBA v Nemčiji. V sezoni 2026/27 bodo tekme potekale v Parizu in Manchestru, naslednjo sezono pa v Parizu in Berlinu.