Liga NBA v naslednji sezoni tudi v Londonu in Berlinu

31. 07. 2025

Košarkarji severnoameriške lige NBA bodo v sezoni 2025/26 tekme rednega dela znova igrali zunaj meja ZDA in Kanade – v Londonu in Berlinu. Memphis Grizzlies in Orlando Magic se bosta pomerila v Berlinu 15. januarja, tri dni kasneje pa znova v Londonu.

Generalni direktor lige NBA Europe George Aivazoglou je dejal, da odločitev o selitvi tekem na staro celino odraža neverjeten zagon in zanimanje za košarko NBA v Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in po vsej regiji.

Liga NBA se je zavezala, da bo v prihodnjih treh sezonah v Evropi odigrala šest tekem rednega dela sezone. Tekma v Berlinu bo prva tekma rednega dela sezone lige NBA v Nemčiji. V sezoni 2026/27 bodo tekme potekale v Parizu in Manchestru, naslednjo sezono pa v Parizu in Berlinu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na berlinski tekmi se bosta nemška brata Franz in Moritz Wagner, ki oba igrata za Orlando Magic, vrnila v svoj domači kraj. Liga NBA je v Londonu odigrala devet tekem rednega dela sezone, zadnjo med Washington Wizards in New York Knicks leta 2019.

Liga NBA je pred tem tekme rednega dela sezone igrala tudi v Parizu, Ciudad de Mexicu in Tokiu. Napoved se sklada z usmeritvijo vodilnih mož ameriških vrhunskih profesionalnih lig, da tekme rednega dela sezone igrajo v Evropi in s tem utrjujejo svojo navzočnost v evropskem prostoru.

Liga NFL redno igra tekme v Londonu od leta 2007, medtem ko nemški mesti München in Frankfurt izmenično gostita tekme vsako sezono od leta 2022. Berlin bo letos 9. novembra na olimpijskem stadionu gostil tekmo lige ameriškega nogometa NFL med ekipama Indianapolis Colts in Atlanta Falcons.

