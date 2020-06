'Mehurček' NBA odporen tudi na droge: do 12. oktobra brez testov

Novinarji v ZDA so prišli tudi do ključnih datumov nadaljevanja sezone. Treningi naj bi se začeli 30. junija, 7. julija pa se bodo ekipe preselile v športni kompleks Wide World of Sports v Orlandu, ki je v lasti ESPN. Sezona naj bi se začela 31. julija, končnica pa 18. avgusta. Drugi krog končnice je na sporedu 1. septembra, finale po konferencah pa 15. septembra. Prva tekma finala je predvidena za 30. septembra. V nadaljevanju prvenstva NBA bo nastopilo 22 ekip, 13 iz zahodne konference in devet iz vzhodne. Med njimi so tudi vsa moštva slovenskih igralcev. Ob prekinitvi sezone 12. marca je na vzhodu Goran Dragić z ekipo Miami Heat zasedal četrto mesto, na zahodu pa so bili Dončićevi Mavericksi na sedmem mestu, medtem ko je bil Vlatko Čančar z Denver Nuggetsi tretji.

Tako doping kontrole kot testi za dokazovanje prisotnosti nedovoljenih drog se v ligi NBA ne izvajajo vse od prekinitve tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa in prvih pozitivnih vzorcev, ki sta okužbo z virusom potrdila pri košarkarjih ekipe Utah Jazz Rudyju Gobertuter Donovanu Mitchellu. Ameriški mediji zdaj poročajo o pogajanjih med vodstvom lige in Sindikatom igralcev lige NBA (NBPA), ki so se po razkritju načrtov za dokončanje sezone v "mehurčku" floridskega zabaviščnega parka Walt Disney World dogovorili za ponovni zagon doping kontrol, ne pa tudi za teste na nedovoljene psihoaktivne substance oziroma tako imenovane "rekreativne" droge.

Španski športni dnevnik MARCAje na svoji spletni strani zapisal, da igralci ponavadi prestanejo šest nenapovedanih testov v vsaki sezoni in tudi takrat, ko sezona ne poteka, kar je zapisano tudi v 33. členu kolektivne pogodbe. A omenjeni testi vse od sredine marca ne potekajo, ob nadaljevanju tekmovanja pa se bodo očitno vrnili zgolj tisti, ki zajemajo nedovoljena poživila, katerih glavni namen je izboljšanje športnih dosežkov.

Kaznovan tudi prvi 'pick' nabora 2018

NBA prepoveduje uporabo marihuane, ki pa je v nekaterih zveznih državah za medicinske in rekreativne namene dovoljena. Več košarkarjev je že javno izrazilo željo, da bi jo umaknili s seznama prepovedanih drog. Rekreativna uporaba marihuane na Floridi, kjer bodo očitno do konca izpeljali sezono 2019/20, ni dovoljena. Za posedovanje do 20 gramov marihuane je zagrožena kazen do enega leta zapora in 1.000 dolarjev (889,24 evra). Je pa mesto Orlando leta 2016 kazni omililo, zdaj znaša 100 dolarjev (88,88 evra) za prvi in 200 dolarjev (177,76 evra) za drugi prekršek oziroma osem ur družbenokoristnega dela ali udeležitev izobraževanja o drogah.

MARCAdodaja, da kolektivna pogodba NBA predvideva minimalno kazen dveletne prepovedi igranja za košarkarje, ki bi bili na testih pozitivni. Tisti, ki so jih ujeli pri zlorabi dopinga, pa so kaznovani s 25 tekmami prepovedi igranja, kar se je samo v tej sezoni pripetilo Johnu Collinsu (Atlanta Hawks),Wilsonu Chandlerju(Brooklyn Nets) in Deandreju Aytonu (Phoenix Suns), ki je bil na naboru leta 2018, ko je na njem sodeloval tudi slovenski zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić, izbran kot prvi. V primeru vnovične kršitve se kazen poviša na 55 tekem suspenza, v tretje pa se podaljša na dve leti. Zanimiv je tudi primer Malika Monka(Charlotte Hornets), ki je od začetka marca suspendiran zaradi zlorabe uradno še vedno nepotrjene substance.