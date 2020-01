Milwaukee s precej težavami prek Minnesote, James ugasnil Sonca

Prepričljivo najboljša ekipa rednega dela minule in aktualne sezone, Milwaukee Bucks, je tudi v novo leto vstopila zmagovito, čeprav je imela v domačem Wisconsinu precej težav s Timberwolvesi. Kljub številnim odsotnostim so košarkarji iz sosednje zvezne države Minnesota precej zagrenili večer Giannisu Antetokounmpu, ki jim je vseeno "natresel" 32 točk in pobral še 17 skokov.

"Ko ne igramo na najvišji ravni, a še vedno najdemo pot do zmage ... To je dobro, a to ni recept," je bil zadovoljen, a obenem kritičen domači strateg Mike Budenholzer. Antetokounmpo se je na 33. tekmi sezone še tridesetič razveselil dvojnega dvojčka, Khris Middleton pa je ob poraznem metu 5/18 zbral pičlih 13 točk. Sicer najučinkovitejša ekipa lige je za tri metala neverjetnih 9/36, sta pa do dvomestnega števila točk prilezla še Brook Lopez z 11 in Eric Bledsoe z 10 točkami. Shabazz Napier je v dresu Timberwolvesov zbral 22 točk, sledili so Gorgui Deng (15 točk), Josh Okogie (12) in Jarret Culver (10), ki so skorajda povsem zabrisali odsotnost Karla-Anthonyja Townsa in Jeffa Teagua, ki ju mučijo težave s koleni. Zaradi bolezni sta manjkala tudi Treveon Graham in Andrew Wiggins.

Milwaukee je že začel slabo in šele po košu Lopeza z osebno napako je slabih devet minut pred koncem druge četrtine prevzel vodstvo. Ekipi je ob polčasu ločila vsega točka, niz 15:6 z Antetokounmpovo trojko pa je po polčasu prvič občutneje oddaljil Jelene, ki so bolj ali manj zanesljivo držali prednost vse do zadnje minute, ko je Deng z enim zadetim prostim metom znižal na 104:106, na semaforju pa so bile še 46,2 sekunde. Robert Covington je zgrabil žogo po zgrešenem polaganju Pata Connaughtona in gostje so imeli 21 sekund za zadnji napad, po minuti odmora pa je Deng zgrešil z metom z razdalje nekaj sekund pred zadnjim piskom sirene.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Washington Wizards ‒ Orlando Magic 101:122

New York Knicks ‒ Portland Trail Blazers 117:93

Milwaukee Bucks ‒ Minnesota Timberwolves 106:104

Los Angeles Lakers ‒ Phoenix Suns 117:107