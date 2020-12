Lakersi slavili v San Antoniu, ekipo prvič v zgodovini vodila trenerka

"Poskušam ne razmišljati o širši sliki in velikem vplivu tega, ker je kar osupljivo," je po tekmi dejala Hammonova. "Res nisem imela časa, da bi o tem razmišljala. Nisem imela časa, da bi pogledala na telefon. Zato res ne vem, kaj se dogaja izven (dvorane, op. a.) AT&T centra. Fante sem poskušala postaviti na prave položaje. Poskušala sem jih motivirati. Seveda je to trenutek učenja za vse nas, a res bi rada od tu s fanti odšla z zmago."

Zgodovinski trenutek se je zgodil v drugi četrtini, potem ko je bil izključen Gregg Popovich in je vodenje moštva prevzela njegova pomočnica Rebecca "Becky" Hammon . To je bil nepričakovan preobrat tekme, ki bi sicer morala miniti v znamenju 36. rojstnega dne gostujočega zvezdnika LeBrona Jamesa . James je za branilce naslova dosegel 26 točk in podelil še osem podaj, dodal je tudi pet skokov. V San Antoniu v petek sledi še ena tekma istih tekmecev.

James: Čestitke njej in čestitke naši ligi

Popovich je moral klop zapustiti slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa, ko je nahrulil sodnika Tonyja Browna, ki s kolegi ni zapiskal za osebno napako po prodoru DeMarja DeRozana, ko si je nato poskušal žogo priboriti Drew Eubanks. Spursi do konca tekme niso našli recepta za zmago nad Kalifornijci, pri katerih je Dennis Schroderzbral 21 točk, Anthony Davispa poleg 20 točk še osem skokov za Jezernike. Wesley Matthewsje za tri metal 6/6 in obračun sklenil z 18 točkami. Dejounte Murrayse je izkazal z dosežkom kariere (29 točk) in sedmimi skoki, DeRozan pa je za Spurse, ki so po dveh zaporednih zmagah zdaj drugič zapored izgubili, dodal 23 točk.

"Jasno je, da se je kalila v zadnjih nekaj letih, Coach Pop (trener Popovich, op. a.) pa ji je ponudil priložnost ... Prekrasno je že samo slišati, kako jim je glasno dajala navodila in pripravljala akcije. Goji veliko strast do te igre. Čestitke njej in čestitke naši ligi,"je zgodovinske trenutke komentiral James. Trener Lakersov Frank Vogelje dodal: "Povsem zasluženo. Prej sva se pogovarjala in res se spozna na svoje reči, jasno pa je, da je tu z razlogom. Je podkovana, inteligentna, fantje pa jo zelo spoštujejo. Nekega dne bo izvrstna trenerka."

Hammonova je v karieri nastopala za Colorado State, nato pa v najmočnejši severnoameriški ligi WNBA za ekipi New York Liberty in San Antonio Stars. Za več let se je podala tudi v Evropo, kjer je na položaju organizatorke igre nastopala za CSKA Moskvo, Ros Casares Valencio, Nadeždo Orenburg in Spartak Moskvo.

Irving stopil iz sence Younga in prinesel zmago Netsom

V povsem strelsko naravnanem obračunu še nepremaganih Atlanta Hawksov in Brooklyn Netsov v New Yorku so slavili domačini, pri katerih se je Kyrie Irving razigral šele v zadnji četrtini, ko pa je bil ključen za zmago svojih Mrežic s 145:141. V zadnjem delu tekme je dosegel 17 od svojih skupno 25 točk, medtem ko se je Kevin Durant s 33 točkami, 11 skoki in osmimi podajami približal trojnemu dvojčku. Netsi in Hawksi se bodo v naslednjih urah pomerili še enkrat, spet pa se je zelo izkazal Atlantin Trae Young, ki je v prvih treh četrtinah povsem zasenčil Irvinga in tekmo sklenil s 30 točkami, 11 podajami in šestimi skoki, John Collins pa je 30 točkam dodal 10 skokov.

"Ja, definitivno potrebujem pivo," se je glasil komentar trenerja Brooklyna Steva Nasha. Sokoli so sezono prvič po letu 2016 odprli s trema zaporednima zmagama in zaostajali za točko, ko je Collins zadel dva prosta meta 45 sekund pred koncem. A nato je s polrazdalje zadel Irving, ki je v naslednji akciji za zabijanje zaposlil še Duranta in 15 sekund pred koncem je bilo na semaforju 141:136. Bogdan Bogdanović je zadel šest metov za tri točke (skupno 22 točk), Cam Reddishpa je prispeval 20 točk za Atlanto, ki je vodila večji del tekme, a nikoli ni pretirano pobegnila, saj so kot za stavo zadevali tudi domači.

Leonard z zaščitno masko do 28 točk ob novi visoki zmagi Clippersov, Brown rekordno v Bostonu

Kawhi Leonardse je vrnil v postavo Los Angeles Clippersov in po poškodbi ust, ki jo je utrpel na božični večer v Denverju, nastopil z zaščitno masko ter k domači zmagi nad Portland Trail Blazersi prispeval 28 točk (128:105). Ob metu 9/17 je prispeval še tri skoke, sedem podaj, tri ukradene žoge in blokado. Clippersi sicer še vedno čakajo na povratek člana prve postave Marcusa Morrisa starejšega, ki ga muči poškodba kolena. Paul Georgeje tekmo sklenil s 23 točkami, to pa je bila že druga zaporedna visoka zmaga kalifornijskega moštva po polomu z Dallas Mavericksi, ki so jih brez Leonarda v ekipi ugnali s kar 51 točkami razlike.

Podobno visoko zmago so na domačem parketu proti Memphis Grizzliesom vknjižili tudi Boston Celticsi, pri katerih se je Jaylen Brown z 42 točkami razveselil strelskega rekorda kariere, čeprav je presedel vso zadnjo četrtino (126:107). Jayson Tatum je prispeval 16, Marcus Smart pa je dodal 14 točk, tudi onadva pa sta zadnjo četrtino presedela na klopi. Tako se je nadaljeval črni niz Grizlijev proti Keltom, ki jih niso premagali že vse od leta 2016. Brown se je izkazal tudi z meti z razdalje, saj jih je od desetih poskusov zadel kar sedem, s čimer je izenačil najboljši dosežek kariere.

Brown bi lahko svoj dosežek še močno izboljšal, a v zadnji četrtini ob visokem vodstvu Bostona ni več stopil na parket: