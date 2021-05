Bojevniki so si zagotovili 8. mesto, Washingtonu 'zmenek' z Bostonom

Stephen Curry je s 46 točkami in devetimi podajami odločil obračun z Memphis Grizzliesi, ki si v San Franciscu kljub 29 točkam in 16 skokom Jonasa Valančiunasa niso uspeli zagotoviti osmega mesta v zahodni konferenci. Na obračunu, ki je zmagovalcu prinašal boljše izhodišče v dodatnih kvalifikacijah, so Grizliji v zadnji četrtini še vodili s 97:95, nato pa je Golden State z delnim izidom 18:4 slavil visoko zmago.

Znani so vsi udeleženci zdaj že famoznega "play-in" turnirja v vzhodni konferenci lige NBA: zmagovalec dvoboja med Washington Wizardsi in Boston Celticsi si bo zagotovil položaj sedmega nosilca v končnici, poraženec pa si bo moral nastope v izločilnih bojih zagotoviti z zmago nad boljšim iz obračuna med Indiana Pacersi in Charlotte Hornetsi. Poraženec omenjenega dvoboja bo izpadel iz vseh kombinacij. New York Knicksi so si v nedeljo zvečer po slovenskem času zagotovili četrto mesto z zmago nad Bostonom (96:92).

Kelti so se po kar 17 točkah zaostanka v zadnji četrtini že povsem približali Newyorčanom (91:89 in 93:92), a jim popolnega preobrata ni uspelo uprizoriti. Prva strelca tekme sta bila Krathohlačnika RJ Barrettin Julius Randlez 22 oziroma 20 točkami, Randle je podelil še sedem podaj in pobral sedem žog pod obročema. Prvi strelec Bostona je bil z 18 točkami Jabari Parker.

Beal blestel ob povratku na parket, nov trojni dvojček Westbrooka

Pomemben obračun je bil na sporedu tudi v Washingtonu, kjer je na tekmi med Wizardsi in Charlotte Hornetsi zmagovalec za nagrado dobil tekmo z Bostonom v "play-inu". Čarovniki so se vrnili po zaostanku, Bradley Bealpa je za zmago (115:110) kar 20 od svojih 25 točk prispeval v drugem polčasu. Sršeni so v prvem polčasu že vodili tudi za 16 točk, s serijo petih zaporednih porazov pa so si uspeli priigrati le obračun z Indiana Pacersi na vse ali nič, po katerem se bo poraženec že poslovil od letošnje sezone.

Beal, ki se je vrnil po treh tekmah premora zaradi težav z zadnjo stegensko mišico, je kazal znake "zarjavelosti", a bil ključen, ko je bilo to najbolj potrebno, z dvema prostima metoma je 9,6 sekunde pred koncem po zgrešenem metu za tri točke Devonteja Grahamatudi odločil obračun. Russllu Wesbrookuso domači privrženci košarke vzklikali "MVP, MVP" ob novem trojnem dvojčku (23 točk, 15 skokov in 10 podaj), že 184. v svoji karieri, potem ko je nedavno v tem pogledu podrl rekord velikega Oscarja Robertsona. Samo v tej sezoni je Westbrook zdaj zbral že 38 trojnih dvojčkov. Pri Charlottu se je z 22 točkami najbolj izkazal Terry Rozier.

Phoenix še upa na prvo mesto

Odličen redni del sezone je ekipa Phoenix Suns sklenila s tesno zmago v San Antoniu, kjer so nekaj počitka dobili glavni nosilci moštva. E'Twaun Moore je svojo priložnost izkoristil z 22 točkami in odločilno trojko 2,2 sekunde pred koncem dvoboja. V postavi brez Devina Bookerja in Chrisa Paulase je Moore izkazal tudi z zadetim metom z razdalje 1:08 minute pred koncem, ko je ustavil niz Spursov (9-0), sta pa se Booker in Paul po zadnjem pisku sirene soigralcem pridružila ob glasnem proslavljanju zmage na parketu.

"Ljubim to, ko skupaj proslavljajo. Samo jaz ne morem slaviti, ker jaz nisem storil čisto nič, a med seboj to morajo proslaviti v vsakem možnem trenutku, ki jim je na voljo, vsak dosežek,"je bil skromen trener arizonske ekipe Monty Williams. Utah bi si kljub zmagi Sonc še vedno lahko zagotovil vodilni položaj v zahodni konferenci, a morajo Jazzi premagati Sacramento Kingse, v primeru poraza pa bi prvo mesto po zaslugi brezhibnega izkupička v medsebojnih obračunih aktualne sezone osvojil Phoenix.

"Samozavesten sem zaradi načina, na katerega igramo, a tudi vemo, da je na zahodu od prvega do osmega mesta preprosto noro. Vsi pa so premagljivi,"je še dodal Williams, ki v nedeljo ni mogel računati niti na prvega centra in prvega "picka" nabora 2018 DeAndreja Aytona. Slednji ima težave z otečenim levim kolenom.