James z izjemno predstavo popeljal Lakerse v veliki finale

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so se po desetletju vnovič uvrstili v finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference so s 117:107 premagali Dennver Nuggetse in s skupnim izidom 4:1 v zmagah napredovali v finale. Za prvega zvezdnika ekipe LeBrona Jamesabo to že 10. finale v karieri. V finalu bodo James in druščina igrali z zmagovalcem dvoboja Boston Celtics ‒ Miami Heat, za katere igra Ljubljančan Goran Dragić. Miami trenutno vodi s 3:2 v zmagah, šesta tekma finala Vzhoda v "koronskem" mehurčku v Orlandu pa bo na sporedu že v noči na ponedeljek.

James je z nepozabno predstavo pomagal Lakersom do odločilne zmage: