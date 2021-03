Slab večer za Lakerse: LeBron odšepal ob porazu z Atlanto

LeBron James se je po tem, ko je v njegovo nogo trčil Solomon Hill , zvijal v bolečinah, a nato spet stopil na parket, zadel met za tri točke in nato dokončno odkorakal v slačilnico. Rahlo šepajoči James se ni vreč vrnil v igro, njegovi soigralci, ki že dlje časa pogrešajo tudi drugega junaka lanskega šampionskega pohoda Anthonyja Davisa , pa niso uspeli ustaviti zmagovitega niza Atlanta Hawksov. Ti po februarski menjavi trenerja, kot vršilec dolžnosti delo po slovesu Lloyda Piercea še vedno opravlja Nate McMillan , igrajo kot prerojeni. V zadnji četrtini so Sokoli dvakrat povedli za 14 točk, kar je bila najvišja razlika na tekmi, pozen pritisk Jezernikov pa ni obrodil sadov kljub približanju na vsega pet točk zaostanka (92:97).

'Bolečina je zunanja in notranja'

"Morda ga še nikoli nisem slišal tako zakričati, še nikoli pa verjetno ni bil tako namrščen," je priznal soigralec pri Lakersih Kyle Kuzma. Dve uri po tekmi so Kalifornijci objavili, da bo James odsoten za nedoločen čas, kar je dodatna težava ob dejstvu, da je že 14 tekem izpustil Anthony Davis, ki verjetno ne bo igral do aprila.

"Nič me ne žalosti bolj kot to, da ne bom mogel pomagati soigralcem. Bolečina je zunanja in notranja. Pot okrevanja se začenja. Kmalu bom nazaj,"je na Twitterju zapisal James, ki je takoj po poškodbi še zadel trojko iz kota, nato pa klical "time-out" in odšel z igrišča.

Clippersi zmanjšali zaostanek z zmago nad Charlottom, 76ersi visoko slavili brez Simmonsa in Embiida

S trojko je sicer podaljšal svoj rekordni niz tekem z najmanj desetimi doseženimi točkami na 1036. Od njegovih soigralcev se je na tekmi s 23 točkami in 11 skoki najbolj izkazal Montrezl Harrell, medtem ko je pri Atlanti John Collinszbral 27 točk in 16 skokov. Lakersi ostajajo tretji v zahodni konferenci za ekipama Utah Jazz in Phoenix Suns ter so tik pred mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers, ki so tokrat s 125:98 odpravili Charlotte Hornetse, pri čemer je Paul Georgeza zmagovalce dosegel 21 točk in 10 podaj. Sedem igralcev je doseglo vsaj 10 točk.

Vodilna ekipa vzhodne konference Philadelphia 76ers je s 129:105 premagala Sacramento Kingse. Tobias Harrisz 29 točkami, 11 skoki in osmimi podajami ter Shake Milton z 28 točkami sta bila najboljša v zmagovalni ekipi, v kateri sta manjkala prva zvezdnika Ben Simmons in Joel Embiid.

Tretja ekipa vzhodnega dela lige Milwaukee Bucks je s 120:113 ugnala San Antonio Spurse, Giannis Antetokounmpoje za zmagovalce prispeval 26 točk, 15 podaj in osem skokov. Pri poražencih je Lonnie Walker IVtekmo končal z 31 točkami. Dvoboj zahodne konference med Memphis Ggrizzliesi in Golden State Warriorsi pa so dobili prvi s 111:103. Jonas Valančiunasje pri domačih vpisal 19 točk in 15 skokov, pri gostih, ki so med drugim brez Stephena Curryja, je Jordan Poole tekmo končal s 26 točkami.