Olimpija, Krka, Rogaška in Helios Sunsi do zmag na prvih tekmah četrtfinala

Cedevita Olimpija je rutinirano opravila prvo nalogo v končnici lige Nova KBM. V Stožicah je premagala Hopse s 97:48. Druga tekma bo v četrtek na Polzeli. Ljubljančani so vprašanje zmagovalca rešili že v prvih desetih minutah. Vodstvo 34:16 do odmora so nadgradili na 50:21, tako da sta lahko v nadaljevanju trenerja priložnost ponudila vsem igralcem.

Pri Cedeviti Olimpiji je zaigralo vseh enajst igralcev na klopi in vsi so se vpisali med strelce. Najboljšo predstavo v članskem dresu je prikazal 18-letni Luka Ščuka, ki je v dobrih 22 minutah na parketu dosegel 18 točk. Za dve točki je metal 4/5, trojke 3/5, imel pa je še pet skokov. Pri gostih je izstopal le Žiga Jurček, ki je dosegel 22 točk ob metu 7:11 oziroma 4:6 za tri točke.

Vlogo favorita upravičili tudi Novomeščani

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favorita, ki jim ga je dala druga startna pozicija pred končnico. Na svojem parketu so premagali Šentjur in si lahko uvrstitev v polfinale zagotovijo že čez dva dni, ko bo na sporedu povratni obračun. Gostje niso bili enakovreden tekmec. V prvem polčasu so še nekako držali priključek, tretja četrtina pa je razkrila razliko v kakovosti. Novomeščani so jo dobili z 32:18, delo pa so dokončali v uvodnih minutah zadnjega dela z delnim izidom 11:0 (84:49).

Krka je zadela petnajst trojk iz 30 poskusov, bila je boljša v skoku (38:32) in pri podajah (26:12), imela pa je dovolj razpoloženih posameznikov, čeprav nista igrala prvi organizator igre Roderick Camphorin najboljši skakalec Adin Vrabac. Po 16 točk so dosegli Leon Stergar(met 4/5, šest podaj), Luka Lapornik(met 6/8) ter Rok Stipčević(trojke 4/8), pri Šentjurju pa je najboljši igralec prav tako dosegel 16 točk: to je bil Žiga Habat (met 6/10).

Sosedski obračun Rogaški

Rogaška je še drugič v zadnjih desetih dneh dobila lokalni obračun z igralci iz Podčetrtka in v četrtfinalni seriji na dve zmagi povedla z 1:0. Glede na to, da je dobila zadnje tri medsebojne tekme, obe v skupini za prvaka ter v 18. krogu prvega dela na začetku februarja, si lahko uvrstitev v polfinale zagotovi že čez dva dni. Sicer bo odločilna tretja tekma v soboto znova v Rogaški Slatini. Terme Olimia so fantastično odprle tekmo. Na krilih Sandija Čebularja, ki je v prvi četrtini dosegel 18 točk, so hitro prišle do dvomestne prednosti.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih minutah. Rogaška je z delnim izidom 8:0 prišla do vodstva 75:69, ki ga je Čebular dobri dve minuti pred koncem izničil s sedmimi zaporednimi točkami. V naslednjem napadu je David Gabrovšek(18 točk, 5 skokov) zadel za vnovično vodstvo domačih, delo pa je dokončal prvi strelec Rogaške David Nichols(25 točk, 11 podaj) z dvema košema za zmago z najvišjo prednostjo na tekmi. Čebular je tekmo končal pri 27 točkah, Anže Cerkovnikjih je prispeval 17, prvi skakalec moštvaSimo Atanackovićpa je zbral zgolj 5 točk in igrišče s petimi osebnimi napakami zapustil na začetku zadnje četrtine.

Domžalčani naredili velik korak proti polfinalu

Čeprav sta si ekipi v letošnji sezoni razdelili izkupiček na medsebojnih tekmah, se pravi, da je vsaka dobila po dva dvoboja, in je bilo zato pričakovati izenačen prvi četrtfinalni obračun, je Helios Suns zanesljivo prišel do vodstva z 1:0. Druga tekma v Šenčurju bo v četrtek. Domžalčani so unovčili dejstvo, da so nastopili v polni postavi, medtem ko sta pri Gorenjcih znova manjkala ključna posameznika Dino Murić in Ramo Rizvić. Helios Suns je vodil od prve do zadnje minute, odločilno prednost pa si je priigral v drugi četrtini, ki jo je dobil z 22:11. V zadnjih desetih minutah je Ggd Šenčur precej omilil poraz; Helios je namreč že vodil s 25 točkami prednosti.

Pri domačih se je vseh deset igralcev, ki so stopili na parket, vpisalo med strelce - po 12 točk sta zbrala Reginald Keely in Mihailo Sekulović, na drugi strani pa sta jih po enajst vknjižila Dražen Bubnićin David Kralj.