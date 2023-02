Lillard najboljši v metanju trojk, McClung pa v zabijanju

V Salt Lake Cityju se je začel tradicionalni vikend vseh zvezd severnoameriške lige NBA. Za začetek atraktivnega sporeda sta potekali tekmovanji v metanju trojk in v zabijanju. V metanju trojk je slavil zvezdnik Portlanda Damian Lillard, medtem ko je v zabijanju zmagal mladi Mac McClung. Glavni dogodek vikenda bo tekma vseh zvezd, na kateri se bosta pomerili ekipi LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa, zaigral pa bo tudi slovenski as Luka Dončić.

Luka Dončić je na uradnem treningu košarkarjev, izbranih za glavni obračun v noči na ponedeljek, navduševal predvsem z različnimi meti. Enega od teh je triindvajsetletni Ljubljančan s sredine igrišča zadel celo obrnjen s hrbtom proti košu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trenirala pa nista LeBron James in Giannis Antetokounmpo. James se je temu odpovedal zaradi osebnih razlogov, Grk pa celi poškodbo zapestja. Na glasovanju za tekmo zvezd sta prejela največ glasov in bosta eno uro pred glavnim obračunom izbrala svoji ekipi iz bazena 22 igralcev. Ponoči sta v zvezni državi Utah potekali tekmovanji v metanju trojk in zabijanju. Kralj trojk je pričakovano postal Damian Lillard. V finalu je s 26 točkami ugnal košarkarja Indiana Pacers, Buddyja Hielda (25) in Tyresa Haliburtona (17). V prvem krogu je imel sicer Haliburton najboljši izkupiček (31), Lillard je bil drugi (26).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lillard, sedemkratni udeleženec tekme vseh zvezd, je v tretjem poskusu le osvojil krono najboljšega v metanju trojk. "Pravijo, da gre v tretje rado. Ponosen sem, da mi je to uspelo prav tukaj ob ponovni vrnitvi v to zvezno državo," je dejal 32-letnik, ki je nedaleč stran od Salt Lake Cityja v Ogdenu igral tudi za univerzitetno ekipo Weber State. "Najboljši strelci v zgodovini te igre so vsaj enkrat osvojili to lovoriko. Ker sem nastopil že nekajkrat in ostal praznih rok, sem si tokrat močno želel vsaj te ene zmage. Zdaj se lahko upokojim od tega tekmovanja," je še dodal Lillard.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V zabijanju pa je krona presenetljivo pripadla Macu McClungu. Vsega 188 cm visoki branilec iz Virginije je v NBA odigral vsega štiri tekme, po atraktivnih zabijanjih pa je bil znan že v času študija. Pred kratkim se je iz razvojne lige pridružil Philadelphii 76ers, nekaj dni kasneje pa slavil v zabijanju s popolnimi 100 točkami v finalu. V njem je ugnal Treya Murphyja (New Orleans Pelicans), ki je zbral 98 točk. Nastopala sta še Jericho Sims (New York Knicks) in Kenyon Martin (Houston Rockets) in izpadla v prvem krogu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Resnično sem počaščen in hvaležen ligi NBA za to priložnost. Takšne stvari me sicer ne presenečajo, jih pa zelo cenim," je dejal 24-letnik. Nagrado je prejel iz rok legendarnega "Doctor J-ja", 72-letnega Juliusa Ervinga.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V spretnostnem izzivu je slavila trojica Utah Jazz, Jordan Clarkson, Collin Sexton in Walker Kessler. Že preteklo noč pa je ekipa Paua Gasola dobila turnir vzhajajočih zvezd lige. Najkoristnejši igralec je postal Jose Alvarado (New Orleans Pelicans).