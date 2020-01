Lillard navdušil z 61 točkami, Lakersi doživeli visok poraz v Bostonu

Branilec Portlanda Damian Lillard je zablestel na tekmi proti Golden Statu (129:124 - po podaljšku) je dosegel 61 točk in postavil osebni strelski rekord v ligi NBA, zadel je 11 trojk (met za tri 11/20), kar je rekord kluba, ob tem pa je postal prvi v zgodovini lige NBA, ki je na tekmi presegel 60 točk in pri tem zadel vsaj 10 trojk. V statistiko je vpisals še 10 skokov in podaj.

Los Angeles Lakers so doživeli deveti poraz v sezoni (34 zmag), tokrat je bil boljši Boston z 139:107. V moštvo jezernikov se je po poškodbi vrnil prvi center Anthony Davis(devet točk, štirje skoki v 22:33 igre), a to ni pomagalo. Za gostitelje je Jayson Tatum dosegel 27 točk, Kemba Walker 20, Enes Kanter pa je zbral 18 točk in 11 skokov. Celticsi so imeli odličen met (55,9 odstotka). Prvi zvezdnik Los Angelesa LeBron James je bil tokrat skromen (15 točk, 13 podaj).

S trojnim dvojčkom se je izkazal Grk Giannis Antetokounmpo, ob zmagi proti Chicagu (111:98) je prispeval 28 točk, 14 skokov in 10 podaj, Zmagala je tudi ekipa Denver Nuggets, ki je zmagala na gostovanju v Minneapolisu s 107:100, Vlatko Čančar pa ni dobil priložnosti za igro.