Lillard zdaj 'želi igrati', podpira tudi dodaten turnir pred končnico

Po tem, ko je Damian Lillardv zadnjem pogovoru za Yahoo Sportscelo dejal, da ne namerava igrati, če se Portland Trail Blazersi ne bodo potegovali za končnico, je tokrat za ESPNmalce omilil svoje izjave. Njegova ekipa je ob prekinitvi rednega dela sezone lige NBA na devetem mestu Zahoda za 3,5 zmage zaostajala za Memphis Grizzliesi, zdaj pa se pojavljajo govorice, da bi lahko vodstvo tekmovanja za Blazerse in še nekatere, ki bi trenutno za las ostali brez vozovnic za končnico, pripravila poseben turnir.

"Menim, da bi bil turnir 'play-in' izvrstna poteza, preprosto zato, ker smo bili res tako blizu in imeli tudi dovolj tekem, da pridemo v končnico," je dejal Lillard."A če bi se na koncu odločili, da se bo dogajanje takoj nadaljevalo zgolj s končnico (in bi Blazersi ostali brez drugega dela sezone, op. a.), bi bili, jasno, resnično razočarani. Nismo bili dovolj dobri za uvrstitev med najboljših osem. Če bo temu tako, potem v redu."

'Šlo je zgolj za sproščen pogovor'

Po poročanju ESPNoziroma natančneje Adriana Wojnarowskegain Zacha Lowa je turnir "play-in", neke vrste dodatne kvalifikacije, eden od možnih predlogov lige NBA, ki išče pot iz zagate zaradi pandemije novega koronavirusa. Lillard se je dotaknil tudi svojih odmevnih izjav za Yahoo Sportsin zatrdil, da so jih vzeli iz konteksta.

"Moj občutek glede tega, kako je bila zgodba napisana ‒ vzeto je bilo iz konteksta, saj je šlo zgolj za sproščen pogovor,"je pojasnil Lillard."Kletvica tu in kletvica tam ... A to ni bila nazorna izjava. Rekel sem le, da smo imeli dva meseca premora, in da želimo za nekaj igrati, če se vrnemo. Po takšnem premoru in še posebej zaradi tega, ker bomo tako hitro spet 'skočili' v tekme, mislim, da bodo fantje tvegali poškodbe, izpostavljeni pa bodo tudi čemurkoli pač že, če bodo vse ekipe na enem mestu. Jasno je, da si kot igralci želimo igrati, a želimo igrati za nekaj. Še posebej, če smo že na začetku v tem položaju."

Komisar lige NBA Adam Silver naj bi v petek nadaljeval s pogovori z upravnim odborom, po poročanju Wojnarowskega bodo na mizi tudi odmevni načrti za nadaljevanje sezone v "mehurčku", natančneje v kompleksu medijskega giganta ESPN, tako imenovanem Wide World of Sports, ki je del zabaviščnega parka Walt Disney World na Floridi (Lake Buena Vista blizu Orlanda).

Naslov povsem enakovreden vsem prejšnjim

"Eden od razlogov, zakaj se ni oglasil nihče od ostalih igralcev, je morda ta, da ostali fantje mislijo enako," je še dodal Lillard."Želijo igrati za nekaj, nekateri ljudje pa bi lahko na to gledali z besedami: 'Skoraj je že poletje ...' To je čas, ko je običajno na sporedu naš premor. Če se bomo vrnili in se dejansko ne bomo mogli pomeriti za priložnost, da bi si lahko zagotovili napredovanje, potem mislim, da bi se nekateri fantje raje posvetili poletju. A jaz si želim igrati. To sem velikokrat rekel. Želim igrati. Želim se pomeriti za priložnost, da bi se uvrstil v končnico. Nimam občutka, da je bila to slaba izjava. Igranje v 'mehurčku'? Če bodo rekli, da bomo to storili, sem to pripravljen storiti. Mislim, da če o tem govorijo, potem nas želijo postaviti v okolje, ki je kar se da varno. Mislim, da je to vse, kar si lahko želiš. Mislim, da ne bi tvegali nič bolj kot v našem vsakdanjem življenju, ko gremo v trgovino."

Lillard je za konec tudi dejal, da bo naslov iz sezone 2019/20 povsem enakovreden tistim iz prejšnjih sezon, ker bodo "vsi igrali pod enakimi pogoji".

"Če bi se nekaj zgodilo in bi na koncu zmagali, mi to ne bi kvarilo spanca. Rekli bi: 'Mi smo osvojili naslov.' Vsi smo igrali pod enakimi pogoji,"je prepričan 29-letni košarkar iz Oaklanda.