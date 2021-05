Lillard popeljal Portland do zmage proti Denverju

Damian Lillard (34 točk) je vodil Portland Trail Blazers do zmage, na tej poti je zadel pet trojk. 19 od 40 tovrstnih poskusov so v točke pretvorili Blazers, od tega po štiri Carmelo Anthony inAnfernee Simons. Srb Nikola Jokić, ki kandidira za najkoristnejšega igralca lige v sezoni, je za Denver vpisal 34 točk, Michael Porter pa 25.

Brooklyn Nets so se po zaostanku za 12 točk v drugi četrtini pobrali in Boston Celtics ugnali s 104:93. Kevin Durant je bil prvi strelec tekme z 32 točkami in 12 skoki, za Nets jih je 29 dodal Kyrie Irving, 21 pa James Harden. Ta "velika trojica" je zaradi poškodb in bolezni skupaj igrala šele devetič v tej sezoni. Jayson Tatum je za Celtics prispeval 22 točk.

Izidi, končnica, 1. krog:

Vzhodna konferenca:

Milwaukee Bucks – Miami Heat 109:107(podaljšek)

(Goran Dragić 25 točk, 2 skoka, podaja v 35 min. za Miami)

– Milwaukee vodi z 1:0 v zmagah;

Brooklyn Nets – Boston Celtics 104:93

– Brooklyn vodi z 1:0 v zmagah;

Zahodna konferenca:

LA Clippers – Dallas Mavericks 103:113

(Luka Dončić 31 točk, 11 podaj, 10 skokov v 41 min. za Dallas)

– Dallas vodi z 1:0 v zmagah;

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 109:123

(Vlatko Čančar za Denver ni igral)

– Portland vodi z 1:0 v zmagah.