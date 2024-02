Lillard priznal, da se v Milwaukeeju na smrt dolgočasi

Damian Lillard je s selitvijo iz Portlanda v Milwaukee poskrbel za najodmevnejši prestop preteklega poletja v ligi NBA. Z Giannisom Antetokounmpom tvori enega najbolj zvezdniških parov lige, ki Bucksom jamči realne možnosti za šampionski prstan. Kljub temu pa se v novem okolju ne cedita zgolj med in mleko, priznava 33-letni organizator igre.

OGLAS

Damian Lillard je bil s 50 točkami najkoristnejši igralec nedavne tekme vseh zvezd. Pred tem je slavil tudi v metanju trojk. FOTO: AP icon-expand

Milwaukee Bucksi z 38 zmagami in 21 porazi zasedajo tretje mesto vzhodne konference za vodilnim Bostonom in drugim Clevelandom. Kljub temu pa se zdi, da v prestolnici Wisconcina še zdaleč ni vse tako, kot so pred sezono pričakovali navijači. Bolj kot ne je jasno, da Milwaukeeju zmage prinašajo individualne sposobnosti najboljših posameznikov, še zdaleč pa ne dobra kemija, ki je predpogoj za uspeh v končnici. Prav zato so se vodilni možje franšize že odločili za menjavo trenerja, ko je decembra bojda nepriljubljenega Adriana Griffina zamenjal Doc Rivers. A tudi po prihodu 62-letnega strokovnjaka, ki je z Bostonom leta 2008 že slavil naslov prvaka, se ni veliko spremenilo.

"Zame je bilo vse novo. V Portlandu sem preživel izjemnih 11 let, a sem se odločil za korak naprej. V Milwaukeeju so ravno menjali trenerja, zato nisem prišel v že vzpostavljen sistem. Situacija je bila nova za vse," je v intervjuju za Sports Illustrated o prvih petih mesecih na severu ZDA povedal Lillard in dodal: "Seveda morava z Giannisom (Antetokounmpom, op. a.) ugotoviti, kako igrati skupaj. On je bil navajen na določen sistem igre, jaz pa tudi. Oba sva se in se še morava prilagajati. Imela sva dobre trenutke, a mislim, da proces prilagajanja še vedno poteka."

Giannis Antetokounmpo in Damian Lillard sta soigralca v Milwaukee Bucks postala pred začetkom aktualne sezone. FOTO: AP icon-expand

Lillard priznava: Težko je biti stran od otrok Bolj kot s prilagajanjem na parketu pa je imel Lillard, kot je priznal, težave v zasebnem življenju. Njegova družina, vključno s tremi otroki, je namreč ostala v Portlandu. "Težko je biti stran od otrok. V Portlandu je bilo moje življenje super urejeno. Mama je živela v isti ulici, prav tako brat in sestra. Vse to pustiti za seboj in iti v novo okolje je bilo zelo zahtevno." Milwaukee Bucksom je v svoji zgodovini uspelo privabiti le malo tako velikih zvezdnikov, kot je Lillard. Pri tem je zagotovo svojo vlogo odigralo dejstvo, da mesto ob jezeru Michigan ne ponuja blišča, s katerim se lahko denimo pohvalijo v New Yorku, Miamiju ali Los Angelesu.

Tudi Lillardovo trenutno življenje pa glede na njegov sloves ni nič kaj zvezdniško. "Grem na trening, potem domov, kjer gledam boks in igram video igre. Stokrat na dan pogledam (boksarsko spletno stran, op. a.) FightHype in molim, da imajo kakšno novo vsebino. Resno, nimam veliko od življenja. Ampak to pride z odločitvami 'velikih fantov'. Moraš se sprijazniti s položajem in ugotoviti, kako ga rešiti," je še povedal Lillard. Da se v novem okolju še ne znajde najbolje, priča tudi njegova statistika. Na tekmo dosega 24,5 točke, kar je skoraj osem manj kot v lanski sezoni (32,2). Ob tem ima še 6,8 asistence in 4,4 skoka na tekmo, kar je prav tako manj kot v prejšnji sezoni.