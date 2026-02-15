Lillard s strgano ahilovo tetivo do tretjega naziva najboljšega ostrostrelca

Damian Lillard, ki je bil od lanskega aprila odsoten zaradi pretrgane ahilove tetive, je v zadnjem krogu tekmovanja v metu za tri točke premagal Devina Bookerja iz Phoenix Suns in novinca iz Charlotte Hornets Kona Knueppela.
Odvijal se je pravi boj. V glavni vlogi sta bila Lillard, ki je z zadnjim metom dosegel zmagovitih 29 točk, in Booker, ki je zgrešil zadnje tri koše in z devetimi trojkami dosegel 27 točk. Petintridesetletnik je še tretjič slavil na tekmovanju v metu trojk, s čimer se je izenačil z Larryjem Birdom in Craigom Hodgesom.
Med izbranimi košarkarji, ki so se merili v metanju trojk, so bili Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliers, Norman Powell iz Miami Heat, Jamal Murray iz Denver Nuggets, Tyrese Maxey iz Philadelphie 76ers in Bobby Portis mlajši iz Milwaukee Bucks.
Letošnji konec tedna All-Star gostijo Los Angeles Clippers v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu. Ekshibicijska tekma se bo letos prvič predstavila v novi obliki. V nedeljo se bosta pomerili ekipa zvezdnikov, ki zastopa barve sveta, in ekipa, ki se bo borila za čast Združenih držav.
