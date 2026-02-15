Lillard s strgano ahilovo tetivo do tretjega naziva najboljšega ostrostrelca

Damian Lillard, ki je bil od lanskega aprila odsoten zaradi pretrgane ahilove tetive, je v zadnjem krogu tekmovanja v metu za tri točke premagal Devina Bookerja iz Phoenix Suns in novinca iz Charlotte Hornets Kona Knueppela.

Odvijal se je pravi boj. V glavni vlogi sta bila Lillard, ki je z zadnjim metom dosegel zmagovitih 29 točk, in Booker, ki je zgrešil zadnje tri koše in z devetimi trojkami dosegel 27 točk. Petintridesetletnik je še tretjič slavil na tekmovanju v metu trojk, s čimer se je izenačil z Larryjem Birdom in Craigom Hodgesom.