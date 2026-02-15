Naslovnica
Košarka

Lillard s strgano ahilovo tetivo do tretjega naziva najboljšega ostrostrelca

Los Angeles, 15. 02. 2026 08.32 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M STA
Damian Lillard

Ameriški košarkar Damian Lillard to sezono ni odigral niti ene minute za Portland Trail Blazers, a je vseeno našel način, da je ob koncu tedna, ki je povsem v znamenju ekshibicijskega tekmovanja vseh zvezd All-Star severnoameriške košarkarske lige NBA, pustil pečat. Petintridesetletni veteran je še tretjič slavil v metanju trojk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Damian Lillard, ki je bil od lanskega aprila odsoten zaradi pretrgane ahilove tetive, je v zadnjem krogu tekmovanja v metu za tri točke premagal Devina Bookerja iz Phoenix Suns in novinca iz Charlotte Hornets Kona Knueppela.

Odvijal se je pravi boj. V glavni vlogi sta bila Lillard, ki je z zadnjim metom dosegel zmagovitih 29 točk, in Booker, ki je zgrešil zadnje tri koše in z devetimi trojkami dosegel 27 točk. Petintridesetletnik je še tretjič slavil na tekmovanju v metu trojk, s čimer se je izenačil z Larryjem Birdom in Craigom Hodgesom.

Damian Lillard
Damian Lillard
FOTO: Profimedia

Med izbranimi košarkarji, ki so se merili v metanju trojk, so bili Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliers, Norman Powell iz Miami Heat, Jamal Murray iz Denver Nuggets, Tyrese Maxey iz Philadelphie 76ers in Bobby Portis mlajši iz Milwaukee Bucks.

Letošnji konec tedna All-Star gostijo Los Angeles Clippers v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu. Ekshibicijska tekma se bo letos prvič predstavila v novi obliki. V nedeljo se bosta pomerili ekipa zvezdnikov, ki zastopa barve sveta, in ekipa, ki se bo borila za čast Združenih držav.

all star damian lillard met za tri točke zmagovalec

'Igral bom na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu'

Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
